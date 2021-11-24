「即時路況影像」全台 CCTV 即時查詢地圖，快速掌握路況、天氣！

       

出門旅遊最怕路上塞車、到了目的地人擠人，好在現在全台灣各地的重要道路、十字路口、熱門景點都有裝設 CCTV，只要下載像「即時路況影像」這樣的手機 App 上網就能查看，，

若不想下載 App 的話，也可以打開之前介紹過的「即時影像監視器」網站。

「即時路況影像」以地圖的方式來呈現，開啟 App 時會自動抓取目前定位，顯示周圍最近的 50 個站點，直接拖曳地圖就能查詢其它不同地區的站點位置，點擊站點圖標就能展開即時路況影像，有沒有塞車馬上就能知道，也因為是即時影像，天氣概況同樣也能立即掌握。

在地圖上除了有 CCTV 的資訊外，也有包含測速器的位置資訊以及路段車況的標示，要顯示哪些訊息使用者都可以自由調整。經常需要查詢的站點可加入最愛，之後就能透過最愛清單來快速查看。另外，透過縣巿城鎮列表以及熱門景列表，可直接將地圖轉換到指定區域，如果準備要到外縣巿或特定景點旅遊的話，就能很方便的查詢相關地點的路況囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：即時路況影像
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：DoItWell Application Ltd
  • 官方網站：https://doitwell.app/CCTVs/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 可即立看到附近周圍的 CCTV 站點位置，點擊欲查看的地點就能展開即時影像。點擊「❤」就能將該站點加入最愛清單。



    除了即時影像外，也會使用粉色地標來標示出各地的測速器位置，測速器也同樣可以加入最愛。點擊地圖左上角的「❤」即可展開最愛清單，若是即時影像站點，可直接在清單看到即時影像。



    點擊右上角的「雙地標」按鈕，可以選擇地圖上要呈現的圖標項目。另外，地圖上預設會用綠色及紅色的線段來代表該路段的車流狀況，若不需要此功能，可點擊左下角的按鈕就能關閉顯示路段車況



    點擊右上角的「放大鏡」按鈕，可快速移動到特定縣巿城填或熱門景點。

    最後更新：11-24, 2021 下午 3:23

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