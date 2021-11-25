來人啊！給我上指甲油！「LacquerLacquer」無限舒壓超好放空的網頁小遊戲

       

一些令人可以感到療癒、舒壓的活動通常都是重覆性很高、操作簡單的，像是畫著色本、打毛線、戳羊毛氈、畫禪繞畫等，簡單的動作可以幫助腦袋放空，，

只專心的做當下的這件事，就能將其它煩人的、惱人的壓力都拋到腦後。

本篇要介紹的這個「LacquerLacquer」網站是一個看起來極緻簡單的網頁小遊戲，不過要說是遊戲，它的可玩性並不是太高，在這裡因為唯一能做的就是幫畫面上的那隻手擦指甲油，起初會從鮮豔的紅色開始，當五隻手指頭都完成後，下一筆就會再出現其它更多不同的指甲彩繪。

造型隨機多變化，因為不知道下一回會是什麼樣的設計，讓人忍不住一次又一次持續不斷的想幫它塗上指甲油，因為操作真的很簡單，在來回塗抹的過程中，腦袋也不知不覺得就跟著一起放空了。但若想要在這個網站獲得些什麼其它更多的，就真的不要想太多了，因為真的沒有……🤣

 
  • 網站名稱：LacquerLacquer
  • 網站網址：http://lacquerlacquer.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一雙手，用滑鼠就能操控拿著筆的那隻手，幫另一隻手擦指甲油。



    五隻手指頭擦好擦滿後，下一回再下手就會隨機變成其它的顏色或彩繪圖案。



    可以用新的顏色與原本的顏色玩出不同的圖案變化，不過最後還是得全部都塗滿才能再取得新的指彩唷！

    最後更新：11-25, 2021 下午 2:59

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