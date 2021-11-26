像素版小畫家「make 8-bit art」線上繪圖工具

小畫家在早期幾乎是每一個剛開始接觸電腦的人都曾使用過的繪圖工具，起初雖然功能蠻陽春的，但也可以滿足基本的繪圖需求，，

當然現在發展到後，功能就不可同日而語了，不過如果比起那些滑順的筆觸，你對像素畫風更感興趣的話，本篇要介紹的「make 8-bit art」應該會更適合你。

「make 8-bit art」是一款可以繪製像素畫的線上繪圖工具，開啟網頁就能開始畫畫，可以自訂顆粒（筆刷）的大小，多種筆色可選擇，如果預設的調色盤上沒有需要的顏色，也可以手動輸入色碼或是上傳自己的調色盤 csv 檔，網站上有提供調色盤的 csv 檔製作範例可以參考。

提供基本的筆刷以及可大範圍上色的油漆桶，另外還有剪下、複製、貼上等功能可以使用。繪製完成後，可將整個畫布完全保存或透過圈選來保存局部的畫面，儲存的檔案格式為 png，可維持透明背景的效果唷！有興趣繪製像素畫的朋友可以來試試。

網站名稱：make 8-bit art 網站網址：https://make8bitart.com/

操作畫面：

基本上會使用小畫家，就可以直接無痛使用「make 8-bit art」的所有功能。每一個功能視窗都可以拖動右上角的十字圖示移動位置。左側可選擇要使用筆刷或油漆桶，還有剪下、複製、貼上、還原、重做等編輯功能，最下方可調整筆粗，也就是每一個像素顆粒的大小。右側則是調色盤，還可以切換看到所有歷史用色，以及上傳自己的調色盤檔案。









畫完後，點擊「import/save +」展開功能視窗。





在「export art」下方就可以選擇要儲存整個畫布或只儲存局部畫面。





框選出要保存的範圍後，就可以點擊圖片或直接拖曳圖片到桌面上保存。









保存的圖檔為 png 所以能保留透明背景，之後的運用就更加容易囉！