[限時免費] Peppa Pig: Golden Boots 小朋友超愛的佩佩豬遊戲來啦～

「Peppa Pig: Golden Boot」是一款正於 iOS 與 Android 雙平台限時免費下載的兒童遊戲，根據 Google Play 上的標示，目前限免活動還有 4 天，，

家中的小朋友如果是佩佩豬的粉絲，請把握機會下載給他們玩唷！

這款遊戲因為是專為學齡前兒童所設計，所以沒有任何的廣告，在其中設計了六款的遊戲內容，其中之一正是可以幫佩佩豬打扮，從雨鞋的設計到服裝、帽款的選擇，讓孩子們可以更有一種參與其中的感覺。

在遊戲中只要表現良好，就可以獲得金靴子的獎勵，集滿一雙就能開啟禮物盒，可隨機解鎖各種可愛的玩具，六款遊戲各有特色，雖然旁白是英語，不過請不用擔心孩子們的潛力，就算聽不懂旁白的指示，只要摸個幾輪就自然會知道怎麼玩了，當然一開始建議有家長的陪伴會更好囉！接下來就讓佩佩豬來陪伴大家了～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Peppa Pig: Golden Boots 軟體語言：英文 開發人員：Entertainment One Ltd. 官方網站：http://peppapig.co.uk/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後按下「PLAY」就可以進入第一個遊戲。





第一步當然是要幫佩佩豬打扮囉！首先是她的雨鞋，可以選擇顏色、花紋及圖案。









再來就是幫她挑選衣服跟帽子。





每個遊戲中都藏有金靴子，只要表現得好就能獲得。





完成一個遊戲通常就能拿到兩個金靴子，按下「Done」後，可以回到遊戲列表。





除了第一個裝扮遊戲外，還有另外五款遊戲可以玩，點擊最下方的禮物籃則可以用金靴子換禮物。





換到的禮物就會被收錄在籃中，點擊玩具還會發出可愛的聲音哦！









其它的遊戲的玩法也都很簡單而且有趣，快陪小朋友玩一波吧！