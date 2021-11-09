Snooze Button 精選 14 款高品質助眠環境音，讓你與久違的好睡眠重逢！

「Snooze Button」是一款助眠環境音播放程式，號稱 SLEEP like you haven’t in a LONG time! 可以讓使用者入睡就像很久沒睡一樣，是不是讓人好期待啊！

這款程式中一共收錄了 14 款的環境音效，雖然都是蠻普遍的蟲嗚鳥叫、雨聲、海浪、風聲、營火、雷聲等等的聲音，不過音質真的很不錯，除了環境音效外，還有音樂盒及兩首優美的音樂可以選用

使用者可自訂要播放的時間，最短 15 分鐘，最長可達 2 小時 45 分，如果沒有設置，「Snooze Button」也會自動在 30 分鐘後停止播放，以節省電池的電量。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Snooze Button 軟體語言：英文 開發人員：Hung Nguyen 官方網站：http://luthornguyen.com/snooz/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 7.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Snooze Button」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

程式可在背景運作，關閉螢幕或跳離程式畫面仍可持續播放，讓使用者可以安心的入睡

開啟程式後，點擊上方的「大按鈕」即可開始播放，在按鈕下方可左右滑動選取音效右側可調整音量，左下角的按鈕可設定播放時間