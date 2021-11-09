TabNotes 開新分頁就可以寫筆記！自動保存、多筆記、可使用 Markdown 語法

       

「TabNotes」是一個 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，可讓使用者利用新分頁來寫筆記，具有自動保存的特性，，

在每一次停止輸入時，就會自動存檔，完全不用擔心筆記會有意外遺失的風險，而且筆記儲存在本機的瀏覽器中，只有這台電腦的使用者可以觀看內容。

使用 Ctrl + T 或是 CMD + T 就可以快速的開啟新分頁查看筆記內容或是加入新的筆記。它還支援添加多個筆記，隨時都可以新增或是任意的切換讀取之前的筆記，相當的方便，若有需要也可以加入 Markdown 語法來進行排版編輯。

當然，如果想將筆記移作他用也是沒問題的，「TabNotes」可讓使用者選擇保存單一筆記或是將所有的筆記壓縮之後儲存到電腦中使用。經常會在瀏覽網站時一邊寫筆記的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：TabNotes
  • 軟體版本：1.1.2
  • 軟體語言：英大
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：304KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    操作畫面：

    在下載頁面中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



    之後只要開啟新分頁，就可以看到筆記畫面，直接就能輸入文字寫下筆記。停止輸入就會自動保存。



    預設為淺色模式，切換左上角的「開關」就能變成深色模式。



    加入 Markdown 語法，按下「esc」鍵就能瀏覽效果。



    點擊左上角的「筆」就能新增其它的筆記。



    點擊左上角的「選單」就能展開筆記列表。雖然上方有提供搜尋欄，不過實際上試用時並無法成功使用關鍵字搜尋到筆記。



    若需要將筆記保存到電腦中，可在右上角選擇儲存單一筆記或是將所有的筆記打包成一個壓縮檔下載回來。

    最後更新：11-09, 2021 下午 12:20

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