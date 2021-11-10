[限時免費] CuBuGo 立體旋轉世界解謎遊戲

「CuBuGo」是一款類似紀念碑谷的益智解謎遊戲，玩家要控制一個全身通紅的小怪獸，在立體的世界中尋找他的帽子，，

而在找帽子的過程中還必須收集所有的獎勵方塊並避開各種的障礙與危險，過程可是相當耗費腦力的哦！

遊戲共有 45 個關卡，平均分佈在 5 個世界當中，謎題的設計十分有趣，每一次的旋轉都可能發現新的路徑組合，找到正確的轉折點才能成功的穿越到達終點。在關卡中有些擋路的動物，大部份都帶有攻擊性，千萬不能與他們正面衝突，不然小怪獸就會被咬個粉碎，雖然我們也能從背面攻擊他們，但只要傷害了一個動物就無法完美過關。

在關卡裡還有許多各式各樣需要注意的地方，像是旋轉的刀具、噴火管、貪婪的機器人還有會掉落的花園侏儒等，每一步都需要好好的思考，小心避開危險的機關，穩穩踏出每一步，不過就算失敗了也沒有關係，遊戲並沒有生命值的限制，可以無限次的嘗試，最終都能從失敗中找到最佳路徑的唷！喜歡這類型遊戲的朋友，可以趁著限時免費來體驗看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：CuBuGo 軟體語言：英文 開發人員：peter baeder 官方網站：https://bgames.ch/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「CuBuGo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「PLAY」進入關卡列表，從第 1 關開始吧！









每一關都會從小怪獸飛走的帽子展開，最終的目標都是找回帽子，不過在途中必須想辦法收集獎勵方塊。





在螢幕上滑動就能控制小怪獸行走的方向，只能循著地上的路徑走，收集發亮的獎勵方塊，然後再左右旋轉畫面，找到新的路徑，繼續前進。











記得要環繞一圈，將所有的獎勵方塊都找出來，最後拿回帽子才能完美的過關哦！









在移動的過程中，必須小心其他會跟著一起移動的小動物，與他們正面相對時，就會被咬得粉碎，雖然背面可以發動攻擊，但就會失去完美過關的紀錄，最好的方式就是避開。











在首頁左側點入「SETTINGS」可依操控習慣調整旋轉按鈕的位置。