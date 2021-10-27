Artflow 虛擬頭像產生器，輸入形容詞自動生成獨特頭像！

       

在網路上走跳，經常會需要使用到頭像來代表自己，如果不想要使用自己的照片，，

像 LINE 或 Facebook 也都有推出虛擬人像虛擬替身的功能，可以用來做為頭貼使用，不過若你想來點特別的，或許可以來到「Artflow」嘗試新的玩法。

「Artflow」是一個線上的虛擬頭像產生器，與一般常見的頭像產生器不同，不需要自己拼湊五官、髮型、臉型等項目，而是透過 AI 技術，只要輸入一些形容詞描述，AI 就能經過一些神祕的計算，自動生成一個符合形容的頭像。

這想法是不是很有趣呢？例如你可以要一個有點胖的迪士尼小美人魚、藍頭髮的男孩、世界上最憤怒的人或是一個被太陽曬傷的吸血鬼（？），形容的越詳細，就能獲得越貼近、越完整的頭像。

在網站可保留自己最近產生的 6 個頭像，也可以瀏覽其他使用者所生成的頭像，可以看看大家腦洞大開的成果，不過形容詞的部份只接受英文唷！輸入後需要幾分鐘的時間才能獲得結果，有興趣的朋友可以來玩看看哦！

 
  • 網站名稱：Artflow
  • 網站網址：https://artflow.ai/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，在上方輸入形容詞描述，按下「Generate」。



    接著就等待個數分鐘，在下方可以看到還需要多久時間。



    最後就可以看到產生出來的頭像囉！不過我的「ugly but cute」看起來一點都不醜呀！還挺漂亮的。



    如果想保存頭像的話，可直接在頭像上按滑鼠右鍵選擇另存圖片，但格式是 webP，有需要轉檔可到參考此篇文章。



    往下則可欣賞其他使用者所製作出來的頭像，看到大家發揮創意寫出來的形容詞真的蠻有趣的，可使用網頁翻譯更容易閱讀。

    最後更新：10-27, 2021 上午 10:40

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