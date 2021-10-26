Cleanup.pictures 效果極佳的照片橡皮擦，輕鬆快速抹去任何不需要的部份！

之前已經介紹過不少照片橡皮擦工具，可以將任何照片中多餘、不需要的路人甲、景物通通抹去，讓圖像的呈現可以更加完美，，

雖然這個領域的發展已經相當的進步，大部份的工具使用起來效果也都不錯，不過當遇到背景比較複雜的照片時，處理的結果總是差強人意。

本篇要介紹的「Cleanup.pictures」針對複雜的景物照片，將可以帶來更令人驚豔的成果，無論是用來處理文字、人物、任何的物件甚至是浮水印，效果都相當的好，而且操作極為簡單，只需要將圖片上傳，再使用滑鼠或手指塗抹圈選要去除的部份，等待數秒後，就能看到那些不需要的影像似乎從來就沒有在照片中出現過。

當然如果一次去除的效果還不夠完美，可以考慮再多處理幾次，它的破綻會更少，看起來會更加的自然唷！它除了可以在電腦上使用外，手機端也沒問題，但有個缺點就是在保存的部份，無法直接下載處理好的圖片，必須透過各種的分享方式來取得，有點小小的可惜，但仍無損它超強的橡皮擦功力！有興趣的朋友可以來體驗看看它的神奇之處哦！





操作畫面：

開啟網站後，可直接將要處理的照片拖曳到灰色區塊當中，或是點擊灰色區塊從裝置中選取照片。





上傳照片後，就可以直接塗抹圈選要去除的部份，下方的「Brush Size」可調整筆粗。





圈選好放開手後，就會開始進行分析。





數秒後就可以看到成果，建議如果要去除的部份比較大範圍的話，可以少量多次的處理，效果會更好。例如我打算將左側的招牌從畫面中整個去除，可先處理板子的部份，再分別處理下方的柱子與影子。若有不完美的地方，都可以再小部份的處理，通常都可以獲得更自然的成果。





完成後，就可以點擊「Download」，但只能從選單中挑選分享方式，將圖片保存下來。手機的部份保存圖片的選擇性就比較多，iPhone 則可直接保存到相簿，提供給大家參考。