自製伴唱帶！「AudioStrip」可自動從歌曲中分離人聲與音樂的線上工具

       

「AudioStrip」是一個可以從任何歌曲中分離人聲與音樂的線上工具，使用 AI 與深度學習，可自動辨識出歌曲中的人聲，，

而且效果蠻不錯的。除了可單純分離人聲與音樂外，還可選擇將音樂的部份更細緻的分離出貝斯、鼓、鋼琴等樂器，不過這是目前仍在測試中的服務選項，並無法保證最後的效果。

支援的格式包含 wav、mp3、ogg、m4a、wma、flac 等，雖然說沒有太多的使用限制，但若檔案大小超過 100MB 或是歌曲時間超過 10 分鐘以上，就有可能在操作時出現錯誤訊息。一般歌曲應該都不太會有這個狀況，若使用時遇到無法操作的話，就可以檢查一下囉！

音檔可從電腦中上傳，也可以直接貼上影音平台的網址（例如 YouTube、SoundCloud 等）來快速取得，每回的操作大約需花費 2~5 分鐘的時間，就能看到成果了。使用時無需註冊，也不用在線上等排隊，重點是完全免費哦！有需要的朋友可以參考看看。

 
  • 網站名稱：AudioStrip
  • 網站網址：https://www.audiostrip.co.uk/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，往下滑動就能看到「EXTRACT」區塊，預設音檔上傳方式是從電腦中選取檔案，點擊「Paste Link」則可切換為貼上影音平台網址。



    預設是分離人聲與音樂，點開下拉選單可選擇分離出更細節的樂器，不過此為測試中的功能，不保證最後的效果。



    接著點擊「Extract」等待一下，畫面上雖說可能需花費 2~5 分鐘，但其實大概只要幾秒鐘而已，總之就是等它一下。



    結果出來後，會將分離出的人聲與音樂各別列出，點擊就能在上方試聽效果，覺得不錯的話，就可以點擊右側的「Download」將其下載回來。

    最後更新：10-11, 2021 上午 10:47

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