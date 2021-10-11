專注與放鬆兼具！「lofi.co」音樂環境音播放器，互動式場景動畫超有質感！

在工作或學習等需要專注的時刻，就來點 Lo-Fi 音樂吧！想培養睡覺的氣氛？那也還是來點 Lo-Fi 音樂吧！它就是那麼有點慵懶又有點迷幻的音樂類型，輕鬆的節奏，，

總是有一種能安定情緒的魔力，如果你也喜歡，就到「lofi.co」來享受一下吧！

「lofi.co」是一個以 Lo-Fi 音樂為主的線上音樂播放器，可搭配環境音來使用，網頁上提供高質感的互動式場景設計，透過點擊環境音按鈕除了可在音樂中混入各種不同的環境音外，在場景中也會加入一些動態的視覺效果（例如下雨），宛如一場聽覺與視覺的饗宴。

免費的版本有兩個不同的場景插圖，三種環境音可混搭使用，若選擇付費訂閱完整版的話，還可以使用更多的功能，像是番茄鐘、筆記、更多的場景主題、更多不同的環境音選項等，不過無論選擇免費或付費皆可享受無廣告干擾、無限制的 Lo-Fi 音樂播放服務哦！

網站畫面：

初次開啟網頁時會進行一段簡短的功能導覽說明，點擊「Next」一步步看下去。





看完導覽最後就可以正式進入網站，背景的插圖看起來很舒服，搭配上微動畫，讓人有種身歷其境的感覺。點擊下方的「▶」即可開始播放音樂。





點擊場景中的白色圓圈就可以加入一些環境音，場景也會更著加入一些不同的動畫哦！或者也可以點擊右側上方的第一個按鈕，展開混音選單，切換不同的音樂類型或是混入更多不同的環境音，皆可依需求各別調整音量。









點擊上方像「書本」的按鈕，可切換第二場景插畫，轉換一下不同的視角。不過在第二場景中就只能切換窗前的景色，其餘的功能按鈕，像是番茄鐘、筆記等就都屬於付費功能。









點擊「放大鏡」按鈕，可將場景像素化，看起來也別有一番風味唷！





其餘更多的功能可以參考網站中的付費說明，有月訂閱制與年訂閱制兩種選擇。（以下畫面使用 Google 網頁翻譯）