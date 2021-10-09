「Rolling Escape」變化版華容道，加入更多機關的球球逃脫遊戲！

       

喜歡益智遊戲的朋友，對於「華容道」應該都不陌生了，之前也有介紹過幾款相關的遊戲，，

本篇要介紹的「Rolling Escape」也可以算是華容道遊戲的一員，在其基礎的玩法上，加入了更多機關元素，讓整個遊戲有更高的可玩性唷！

在這款遊戲中，玩家要解救的是一顆球，它被困在了一堆石塊當中，直向的石塊只能上下移動，而橫向的則只能左右移動，它們互相牽制了彼此的行動，需靠著玩家的智慧來幫助球球開啟一條通往出口的通道。

遊戲關卡共 100 關，在前面的關卡中還未加入機關，玩法就如同一般的華容道遊戲，從 17 關開始就會加入了鑰匙，必須使用鑰匙打開出口的門才可讓球逃出，之後還會陸續再加入木箱、磚牆、鐵網等障礙，需使用對應的道具才能化解，而這些道具與障礙也會被分佈在有限的空間中，難度將會越來越高，但也會越來越有趣哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Rolling Escape
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：O!TOUCH
  • 官方網站：http://otouch.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲按下「PLAY」即可從第一關開始挑戰！每回有新元素出現時都會有玩法教學，看完就可以點擊「OK」進入關卡。



    前面的關卡其實都很簡單，移動石塊幫球球創造一個通道，讓它滾向出口即可過關！



    在第 17 關時，可以看到第一個新的元素「鑰匙」，需先移動鑰匙開門後，球球才能逃出哦！後續還會有更多的障礙出現，難度也會越來越高！喜歡動動腦解謎的朋友，可以一起來玩唷！

    最後更新：10-09, 2021 下午 2:54

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