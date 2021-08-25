日系「生活型肌肉猛男」線上圖片素材免費下載，認真的、搞笑的通通都有！

還記得前些日子有介紹給大家一個有點鬧的「看護師免費圖片素材」嗎？裡頭提供的全都是以護理師為主的免費圖片，但拍攝的主題大多都很搞笑，日本人的幽默感就是不讓人失望，，

這次的「マッスルプラス」也是來自日本的搞笑系（咦）免費圖庫。

「マッスルプラス」是一個以生活型肌肉猛男為主角的圖庫網站，所有的圖片當中一定至少會有一位肌肉猛男獻身，無論是腹肌、胸肌還是二頭肌、三頭肌，模特兒們都不吝嗇的展露出來！

因為是以日常生活為主題，所以可以找到猛男在採茶、在公園運動、在健身房辦公或是在採收桃子等等的各種不同內容的素材，反正無論他們在什麼場景中出現，全都會半裸著上身秀出健美的身材，相當養眼唷！雖然大多都偏搞笑，不過也是有一些稍微認真的，像是猛男裸上身在海邊玩潑水，感覺就蠻合理的吧！

所有的圖片素材通通都開放免費下載，個人或是商業用途皆可使用，也不需特別標註來源，尺寸的部份提供大圖與一般尺寸可選擇，直接點擊就能下載，十分方便，不過跟「看護師免費圖片素材」一樣，有一種讓人想不透到底在什麼場合可以拿出來使用的感覺，總之需要創意素材的朋友可以參考看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方就可以看到搜尋欄以及各種的分類列表，下方則會隨機列出一些圖片。









如果日文看不懂的話，搭配網頁翻譯就沒問題啦～









找到喜歡的圖片素材後，往下拉就可以看到兩個「綠色」的下載按鈕，分別可以下載全尺寸以及正常尺寸，下方還有列出一些使用上的注意事項，也可以稍微了解一下哦！