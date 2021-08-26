「貓咪和秘密森林」超美畫風、氣氛溫馨的貓貓收集遊戲

       

喜歡貓貓的話，一定要來玩「貓咪和秘密森林」的啊！裡頭除了有超可愛的手繪貓咪，部份還真的有對應到現實世界中的貓咪，，

可以在圖鑑裡看到牠們真實的照片唷！遊戲的畫風超美，整個遊戲的氣氛超級溫馨，玩法單純，只要輕輕鬆鬆就能享受貓貓帶來的美好。

在遊戲中玩家必須收集木材，然後製作各種貓咪會喜歡的物品或家具，製作越多不同的種類，豐富小屋的裝飾就能隨機吸引到各種不同的貓咪，遊戲裡目前有 40 多隻的貓咪等著你來收集哦！

而且貓咪們超害羞的，當你完成採木材與釣魚的工作後，一定要關閉螢幕暫離遊戲，貓咪們才會進到小屋裡休息，下次打開遊戲時，就能看到牠們可愛的模樣啦！摸摸牠們還會發出超可愛的喵叫聲，整個萌到不行～❤

不過貓咪們並不會一直待在小屋，當牠們重覆來訪的時候，就會提供與你的親密度，提高親密度的話還可以看到特別貓咪動畫，甚至能幫牠們買衣服或配飾，打扮的更加可愛！集滿特定種類的貓咪可以解鎖「特別相冊」裡的圖片，而這些圖片還能下載到手機中做為桌布使用。

隨著真實世界的時間變化，遊戲裡的天色也會跟著轉變，夜晚的森林除了更加美麗外，還更多了一種神祕的氛圍唷！真的是一款玩起來讓人身心都感到舒服的遊戲，一起來被萌一下吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：貓咪和秘密森林
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：IDEASAM
  • 官方網站：http://ideasam.net/cats/en/index.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    遊戲的畫風相當的美吧！就像一部繪本，讓人好喜歡～初次進入遊戲的時候，會引導玩家熟悉遊戲的玩法，總之就是要收集「木材」來建造家具或物品，「釣魚」讓貓貓來訪的時候，有魚可以享用。



    向右滑動即可切換到下圖畫面，點擊樹就能收集木材，點擊魚竿則可釣魚。



    收集木材後，就可以來幫小屋添加一些家具物品，製作都需要花費一點時間的哦！



    森林裡的貓貓都很害羞，要是你一直盯著小屋看，牠們可是不會出現的，關閉螢幕等等再回來，就可以看到可愛的貓貓囉！



    在「圖鑑」裡，可以看到目前已來訪過的貓咪，隨著來訪次數的增加，可提供親密度。部份的貓咪名字右側有標示小圖的，都可以點擊看到真實世界的牠哦！



    當集滿親密度時，就可以在「動態相冊」中，看到牠們更多可愛的樣子，點擊旁邊的「小衣服」，就可以幫牠們購買服飾變換造型。



    收集特定的貓咪後，可在「特別相冊」中解鎖圖片，之後還能下載來做為手機桌布。另外解鎖指定的家具還可以獲得特別的獎勵哦！



    晚上的時候，別忘了打開來看一下，夜晚的森林是不是更加的美麗又神祕呢！

    最後更新：08-26, 2021 上午 11:09

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