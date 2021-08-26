來！有問題直接問～線上版「答案之書」

生活裡總有各種大大小小的問題，當不知道該怎麼抉擇的時候，除了請教長輩、問問朋友、算算命之外，，

有些人也會翻翻這本《The Book of Answers》答案之書，它是一本很神奇的書，當心中有疑問時，只要先想想你的問題，然後再隨機的翻開其中一頁，它就能給你一個答案。

在 Google Play 或是 App Store 裡，用關鍵字來搜尋的話，也可以找到一些類似的 App，下載之後就能把手機變成專屬的答案之書，不過如果你不想在手機裡多安裝一個程式的話，這邊有一個線上版的可以選用。

「The book of Answers Online」的網站相當單純，打開網頁就可以看到一本答案之書，向它發問後，再打開這本書，就可以獲得一句解答。當然，這句話要如何的解讀，還是依每個人的理解與感受而異，或許有人會覺得很荒謬，但當做一種參考也是不錯的。

網站有提供英文、繁體中文、簡體中文以及日文等七種語言可選擇，不過僅限於介面，答案之書的內容還是以英文為主，如果怕不容易理解的話，可以搭配網頁翻譯來使用哦！

網站名稱：The book of Answers Online 網站網址：https://www.myanswersbook.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到答案之書的封面，在心中想好你的問題後，點擊一下書本。





接著就可以在下一個畫面中看到一句解答囉！





如果覺得英文不夠親切的話，可以使用網頁翻譯功能，將其轉換成中文。