農曆七月就是要玩這個嚇自己啊！「The Baby In Yellow」照顧會瞬間移動的小嬰兒！

農曆七月是好兄弟們出來放風的日子，如果覺得天氣太熱，沒有鬼月的涼感，，

不如就來玩點應景的遊戲，讓自己從腳底涼到頭頂，體驗背脊發涼的感覺吧～吧～～吧～～～吧～～～～

這回要介紹給大家的是「The Baby In Yellow」，玩家在遊戲中要扮演的是一名保姆的角色，需照顧一名看起來詭異又頑皮的小嬰兒，以第一人稱的視角來進行，不過遊戲並沒有提到太多的故事背景，直接就從 Night One 第一個晚上開始。

開始遊戲時，左上角會顯示目前需要執行的任務，例如餵嬰兒、幫他換尿布、哄他睡覺等等一般照顧嬰兒都會做的事情，並且會提供小提示，比方說要餵嬰兒，就會跟玩家說要去哪裡拿到奶瓶，基本上跟著指示就能推動整個劇情的發展。

其實從開發者的遊戲介紹看來並無法確定這款遊戲中有沒有明確的靈異元素，不過搭配著陰森的背景音，還有明明還不會走路卻會瞬間移動的小嬰兒，玩起來的確是蠻讓人毛骨悚然的！但建議如果本身比較會暈車的朋友，玩的時候要小心，因為它的操控方式很容易讓人頭暈，本人在試玩的時候，真的有一度想吐不能一直玩，但請放心，應該不是卡到陰啦！😆

在 Google Play 的評論裡，蠻多玩家表示被嚇歪了但仍然覺得很好玩，如果你也喜歡玩恐怖型的遊戲，就一起來玩看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：The Baby In Yellow 軟體語言：英文,日文……等 開發人員：Team Terrible Limited 官方網站：https://teamterriblegames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，直接就會從第一個晚上開始，畫面上還顯示著保姆與嬰兒的恐怖對話，按下「Press Here To Start」進入遊戲吧！





進入場景後，在左上角就可以看到目前的任務指示，第一個任務就是要餵嬰兒，到冰箱裡拿奶瓶。





使用畫面上半透明的操縱桿，就能移動位置，在空白處滑動則可改變視角，當遇到可以互動的地方時，畫面上就會顯示動作指令，點擊即可執行。





拿到奶瓶後，就可以到嬰兒旁邊餵他喝。





完成任務後，就會再出現下一個新的任務，幫嬰兒換尿布。





首先把他移動到尿布檯上，然後轉身拿片新尿布，再轉回來！！嬰兒呢！？









竟然瞬間移動到了樓梯口！別怕！別怕！尿布還是要繼續換上哦！





如果玩到一半覺得頭有點暈的話，記得要休息一下，點擊右上角的「暫停」，還可以在「Look Sensitivity」調整移動視角時的敏感度，可以減輕頭暈的狀況。那麼接下來後續還會有什麼恐怖的事情出現呢？就保留給大家自己去體驗囉！