好想去日本？！先來「逃脫遊戲 京都」感受一下日本千年古都的風情吧！

很多朋友都說，在疫情過後最想去的國家就是日本，但目前尚看不到疫情結束的曙光，，

那麼就先下載「逃脫遊戲 京都」這款遊戲來感受一下日本千年古都的風情吧！

「逃脫遊戲 京都」出自於日本遊戲開發商 Jammsworks Inc. 之手，他們旗下還有許多不同主題的逃脫遊戲，之前介紹過的「Merry Christmas」以及「Halloween」皆是其中之一，而這次解謎的主場景就設置在古味濃厚的「京都」。

在遊戲中除了場景外，還有很多過場的動畫，都能讓玩家細細品味古都的美！逃脫遊戲共分為兩大關卡，一開始先在房屋內進行，順利的逃出後，才會切換到戶外的關卡，多場景的設置，錯縱複雜的謎題與線索，讓人玩起來相當的過癮！

難度上來說，大概算中等，不會過份的簡單，也不致於難到讓人想放棄，偶爾遇到卡關的狀況，也只要看個廣告就能獲得提示了，基本上不會有玩不下去的感覺。當兩大關卡都過關後，還有個「尋找花牌」的遊戲以及 4 種在遊戲中的迷你小遊戲可以玩，讓你在破完整個逃脫遊戲之後，還能再在繼續沉浸其中，喜歡日本、喜歡逃脫遊戲的朋友，一定要來玩看看啊～～～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：逃脫遊戲 京都 軟體語言：繁體中文,簡體中文……等 開發人員：Jammsworks Inc. 官方網站：http://jammsworks.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可選擇要使用用的語言。接著就可以看到歡迎畫面，點擊即可看到一段過場動畫，也可以點擊任一處跳過。





然後會詢問你是否需要觀看教學，如果是第一次玩逃脫遊戲的朋友，可以按「✓」看一下，已經玩過類似遊戲的朋友，就可以按「X」直接進入場景來挑戰囉！





在關卡場景中，就可以開始四處的探索，點擊可疑的地方，解開各種的謎題。





在場景中收集到的道具都會被放置在上方，點擊就可使用，再次點擊則可放大檢視。當卡關的時候，就可以點擊左上角的選單鈕，再點入「提示」，就可以觀看廣告之後取得提示囉！









完成室內的關卡後，就可以進行戶外的關卡，當戶外的關卡也破解後，就可以解鎖「尋找花札（花牌）」以及「迷你遊戲」了。





迷你遊戲共有 4 款，都是在逃脫遊戲中曾經出現的小遊戲唷！而尋找花札與逃脫遊戲一樣，需在場景中解謎，找到 12 張的花牌。