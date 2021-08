好萊塢經典老電影免費看!「Retro Reel」收集 1910~1960 年代電影,週週更新!

喜歡看電影的朋友,對於老電影也同樣熱愛嗎?「Retro Reel」是一款專門播放好萊塢經典老電影的 App,收集從 1910 年到 1960 年代的經典巨作,全部都免費任君挑選,而且週週都會添加新的電影,計劃將會收錄數百部的電影,讓大家可以盡情的觀賞!

在程式中有提供清楚的電影分類,包含動作、冒險、喜劇、劇情、奇幻、恐怖、浪漫愛情等,使用者都可以依據自己喜歡的電影類型來做選擇,每部電影都有附上電影海報、簡介,並會列出主要演員,還會提供一些關於電影、演員或是導演的小趣聞,感覺還蠻有趣的唷!

電影可直接播放,不需註冊或登入,除了支援小螢幕的手機使用外,也適用於 7 吋或 10 吋的平板播放,在播放時還有提供快進、快退 5 秒的按鈕,不小心錯過片段或想要重覆播放某個片段都很方便這些影片都沒有字幕,拿來練練聽力也不錯哦!提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Retro Reel 軟體語言:英文 開發人員:Retro Reel – Old Movies. Classic Hollywood Films. 官方網站:https://www.retroreel.app/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:Android 7.0 以上版本 網路需求:必須連接網路使用 軟體下載 :在 Android 手機中開啟 Play 商店,搜尋「Retro Reel」即可下載安裝,或「按這裡」從網頁遠端安裝

開啟程式後,就可以看到許多的電影,在首頁上方可看到本週新增的影片,下方還有最受歡迎的電影可以參考在下方可切換到右側的「Genres」就能看到電影分類,可以從這邊找尋喜歡的影片類型





這些電影的海報設計都好有時代感啊~點入想看的影片,下方就可以看到它的簡介、演員以及小趣聞點擊「Add this film to My List.」可收藏影片,點擊「Play」則可開始播放





在播放時,下方的播放控制器除了可暫停及調整音量外,也可以點擊箭頭快進或快退