趣味心理測驗！「數位月老食驗室」來測看看你是哪種台灣小吃？

七夕情人節就快要到來，你是屬於有伴還是沒伴的那一群呢？如果還沒找到另一伴，記得有空要去拜拜月老，，

請祂老人家幫幫忙牽個線，讓你未來的日子不再孤單！

如果還不方便去廟裡拜拜，也可以先到「數位月老食驗室」來做個心理測驗，更深入了解自己的潛在個性，才能找到與自己最合拍的類型。這個測驗是由知名的交友軟體 Tinder 與聖興天后宮所合作推出的趣味心理測驗，是一款結合台灣小吃的 MBTI 線上測驗。

使用電腦或手機都可以開啟，只要透過 12 道問答題，就能測出你的代表台灣小吃是哪一款，還能知道哪些類型的小吃能被你吸引，以及要小心避開哪些小吃類型的人。題目的答案選項都是二擇一，而且不太會有模棱兩可的狀況，基本上都蠻容易做出選擇的唷！

完成答題後，就可以知道自己的小吃類型還有簡單又深入的個性剖析，不過雖然可以知道哪些類型自己必須小心，哪些又可以被自己吸引，但寫的都是台灣小吃的名稱啊～～～要怎麼知道誰是白糖粿、誰又是牛軋糖啊～～～還是大家做完測驗之後來認個親好了！😘

總之，是個蠻有趣的心理測驗啦！有興趣的朋友可以來做做看，還有那個濃雞湯跟冰火湯圓，麻煩請離這篇文章遠一點，我們就謝謝不聯絡了蛤！🤣

網頁畫面：

開啟網頁後，按下「開始測驗」，再點下「月老月老請顯靈」，就可以準備開始囉！





一共有 12 道題目，每題有兩個答案選項。全部都回答完畢後，輸入自己的暱稱，再按下「查看測驗結果」。





這邊就可以看到你是屬於哪一種台灣小吃，下方可看到你的個性分析，再往下拉就能看到會被你吸引以及你需要小心的…呃…台灣小吃。月老還會給你交友小 TIP 可以參考哦！