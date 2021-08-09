「Ai 壁紙」可互動、會跳舞、有提醒功能的女僕桌布 App

       

誰說只有大老闆身邊可以有漂亮的女祕書？只要下載「Ai 壁紙」任何人都可以有同等的待遇！在「Ai 壁紙」裡就有位活潑又可愛的女孩，除了可以將她打扮成你喜歡的樣子之外，只要交待行程，，

她就能準時的提醒你，做好一位完美祕書的角色！

將她設置成桌布後，她就會一天 24 小時無休的在桌面上陪伴你，偶爾提醒你該喝水了，晚上還會勸說你別熬夜，點擊她的不同部位還會反饋給你不同的反應，超級可愛的哦！當無聊的時候，還可以讓她跳段舞，為你解解悶。

不過女孩所有的髮型、服裝、配件、背景……等，全都需要花金幣購買，所以有空時也得到主程式中玩玩跳豆腐的小遊戲賺點錢，才能幫她添購更多的裝備，連續每天開啟 App 也有特殊的獎勵，還可以透過「幸運轉盤」來獲得額外的金幣，賺錢的機會還蠻多的，想要有個漂亮女祕書的話，可以來試試唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Ai 壁紙
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Hiluluke
  • 官方網站：https://www.hiluluke.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Ai 壁紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用，程式會有一些操作的小教學，點入「開始進入」後，跟著小手的指示學習如何與女孩互動吧！



    點擊不同的部位，女孩都會有不同的反應哦！



    點擊左上角展開商店，這邊就可以幫女孩更換不同的裝扮，不過大部份的選項都是要花費金幣來解鎖的。



    點擊右側的「幸運轉盤」，每天都可以免費轉一次。



    如果有什麼是需要女孩提醒你的，可點擊上方的「鬧鐘」，再點擊右上角的按鈕，就可以輸入事項及設定提醒時間，最後點擊右上角的「✓」即可保存。



    點入「coins game」就可以來玩玩賺金幣的小遊戲，按下「Play」後，左右兩側就會隨機滑進一塊白豆腐，抓準時機點擊畫面任一處就可以讓女孩跳起，成功站上豆腐即可賺到 1 枚金幣，疊到某個程度時，金幣還會開始增加，疊得越高賺得越多。



    小遊戲可以一直玩到女孩被豆腐撞倒為止。



    熟悉整個程式的操作之後，就可以點擊下方的「設置壁紙」，然後再點擊「設定桌布」，就可以選擇要設定為主螢幕或是連同鎖定螢幕也一併套用。



    若有設定提醒事項的話，時間到時，就可以在桌面上看到提醒，上方也會彈出通知。點擊「OK」即可關閉提醒。偶爾女孩也會說點別的，提醒你早點睡、多喝水等等，不過有時也會要你給她一個五星好評就是了～

    最後更新：08-09, 2021 上午 11:24

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