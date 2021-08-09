Kitty Tab 每次開啟新分頁，都可以看到可愛又逗趣的貓咪 GIF 圖！
每天用電腦工作或學習，長時間下來有沒有覺得內心很苦悶呢？來！「Kitty Tab」給它裝起來！讓可愛的貓咪們來療癒你的心吧！
「Kitty Tab」是一款可以無限提供可愛貓咪動圖的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，只要安裝後，，
無論是調皮的、體力不支倒地睡著的、各種特技玩耍姿勢、各種表情，全都可以在這裡看到，每次打開分頁就能隨機獲得，整個幸福感大大提升！不過它們畢竟是 GIF 圖片，解析度方面就不能太要求了，喜歡貓咪的朋友，可以考慮裝一下哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Kitty Tab
- 軟體版本：0.1.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：13.37KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
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之後開啟新分頁時，就能隨機看到可愛的貓咪動圖啦～～～