Kitty Tab 每次開啟新分頁，都可以看到可愛又逗趣的貓咪 GIF 圖！

每天用電腦工作或學習，長時間下來有沒有覺得內心很苦悶呢？來！「Kitty Tab」給它裝起來！讓可愛的貓咪們來療癒你的心吧！

「Kitty Tab」是一款可以無限提供可愛貓咪動圖的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，只要安裝後，，

每回開啟一個新的分頁，就能看到一張與貓咪有關的 GIF 動圖，各種有趣又萌上了天的貓咪圖片，就等著你啊～～～

無論是調皮的、體力不支倒地睡著的、各種特技玩耍姿勢、各種表情，全都可以在這裡看到，每次打開分頁就能隨機獲得，整個幸福感大大提升！不過它們畢竟是 GIF 圖片，解析度方面就不能太要求了，喜歡貓咪的朋友，可以考慮裝一下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kitty Tab

Kitty Tab 軟體版本： 0.1.5

0.1.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 13.37KiB

13.37KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後開啟新分頁時，就能隨機看到可愛的貓咪動圖啦～～～