一次只做好一件事！「Uno Task」桌面文字提醒工具

       

人的一生經常同時在追求許多的目標，或是想要扮演好各種不同的角色，但有時候想要做的太多，，

反而每件事都做不好，這時不妨試著將自己歸零，然後這次只從中選擇一件事來做，也許會發現，雖然晚了一點，但卻可以把每件事都做得更好！

如果你正打算這樣做，可以考慮搭配「Uno Task」這款桌面文字小工具來提醒自己，記得自己當前的唯一目標，當然你也可以寫下喜歡的名言名句、重要的待辦事項等，放在桌面上或是通知中心裡，隨時都能看到，隨時都能被提醒。

而「Uno Task」與一般的待辦事項工具不同，雖然它有兩種尺寸的小工具可選擇，不過它只能顯示相同的文字內容，在主程式中編寫後，桌面小工具的內容就會自動更新，其實在它看起來有點陽春的功能背後，有個超級可愛又有點暖心的意涵，在 App Store 的說明當中有提到「Uno does one thing, and it does it well, so you can too.」，中文的意思是 Uno 只做一件事，而且它做得很好，所以你也可以！

簡單的一句話，卻能帶給使用者滿滿的正能量！所以這次，就決定只做好一件事吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Uno Task
  • 軟體語言：英文,德文,日文……等
  • 開發人員：Alan Westbrook
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Uno Task」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以直接輸入想要顯示的文字內容，下方有五種背景顏色可以選擇，點擊右側的「笑臉」則可展開小圖示清單。



    寫完後，就可以直接到桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」，然後點入「Uno」，就有兩種尺寸的小工具可選擇。



    可以擺放在桌面或是通知中心裡，隨時都能被提醒到唷！

    最後更新：08-09, 2021 下午 5:21

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。