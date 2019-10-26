Escape Game: Halloween 萬聖節也來密室逃脫燒腦一番！（iPhone, Android）

一年一度的萬聖節即將到來雖然是屬於西洋人的節日很多人還是會跟風扮鬼開派對，

再到路上要個糖。如果你也想感受一下過節的氣氛但不想扮鬼要糖的話可以來玩玩這款以萬聖節為主題的「Escape Game: Halloween」密室逃脫遊戲。

它的整個遊戲介面有滿滿的南瓜燈還有可愛的小鬼鬼以及各種萬聖節的詭譎元素氣氛營造的相當不錯裡頭設計的謎題也很好玩答案線索與謎題分佈在多個不同場景之中很需要記憶力、聯想力以及好的觀察力才能順利闖關唷！

而且有趣的是在遊戲中還有小遊戲它也是謎題裡的一部份整體的難度有高有低有些線索很容易就可以聯想到謎題但也有一部份道具是需要玩家大膽使用的反正點錯、用錯也沒用失敗的風險就儘可能的多方嘗試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Escape Game: Halloween

Escape Game: Halloween 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jammsworks Inc.

Jammsworks Inc. 官方網站： http://jammsworks.com/

http://jammsworks.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就會先被歡迎畫面吸引住目光啦！等到上方的遊戲名稱出現後點擊畫面即可進入這棟神祕的房屋。遊戲會有基本的操作教學但有玩過類似遊戲的話操作都一樣四處點擊在意的地方收集道具並使用將謎題一一解開就能逃出去囉！

遊戲包含多個場景點擊下方左右箭頭即可切換。點擊場景中的物件可拉近再點擊就可以看到相關的謎題、線索或是收集道具。

收集的道具會放在上方點擊選取就可以使用。另外遊戲還有提供塗鴉筆記的功能在任何場景畫面向左滑動皆可將其叫出可用來幫助記下所找到的線索。

如果真的卡住不知道要怎麼繼續解下去的話可以在「MENU」裡點擊「HINT」看過廣告後就能取得提示囉！