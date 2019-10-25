「動物餐廳」超療癒繪本畫風模擬經營遊戲（iPhone, Android）

「動物餐廳」是一間準備在森林裡營業的餐館專為動物們服務某天來了一隻可憐的流浪貓，

由於餐廳即將開張需要人手於是就決定順勢讓牠留下來幫忙了不過雖然遊戲給玩家的定位是老闆但怎麼玩起來感覺自己更像那隻流浪貓呢？無論如何這間有溫度的動物餐廳準備開始營業囉！

在營業初期玩家會比較辛苦一些從打掃、建置設備、宣傳、點餐全都得自己來等到存了足夠的資金後才能再多請一些員工來幫忙但這些員工說好聽是來幫忙的也太沒路用！沒做多久時間就需要休息雖然透過升級可以增加工作時間、減少休息時間但那增減的幅度真的好緩慢因此大部份還是需要玩家來操控可真是一個不能太過鬆懈的經營遊戲呢！不過只要繼續努力打拼相信之後絕對會越來越好的唷！

在遊戲中主要的角色都是由貓咪們來扮演而客人則是會有各種不同的動物像是免子、梅花鹿、老鼠、熊貓、刺蝟、綿羊、熊、黃豺狼……等有時也會有一些搗蛋鬼出現像臭鼬就會放臭屁熏走客人還有會來借魚干但有借沒有還的兔子出現時要快點點擊牠們就能將其驅趕走否則可是會造成餐廳的損失哦！

到後期還能建置花園與開放自助餐廳讓整個遊戲更加豐富有趣！只要能撐過最開始的這段苦難就能享受之後甜美溫馨的果實啦！喜歡模擬經營類遊戲的朋友千萬不要錯過了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動物餐廳 – Animal Restaurant

動物餐廳 – Animal Restaurant 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： DH-Publisher

DH-Publisher 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

若抱著試玩的態度可先用「遊客模式」進入之後都還有機會可以連結 FB 帳號保存進度哦！進入遊戲後就會先看到前導的故事。

接著咕咪大廚就會帶著玩家開始了解餐廳該怎麼經營囉！從打掃開始。

接著要買餐桌、爐子建立一個最基本可以營運的狀態。

在「菜單」裡的每一項設備都能提高評價與增加小費收入所以在小魚干數量足夠的狀態下可以考慮多擺些裝飾或是升級設備哦！

當客人入座後就會出現一個點餐氣泡點擊就能將訂單傳送到廚房而廚房的部份都會自動化接單、烹飪煮好後也會自動送餐所以玩家只需要顧好外場即可。

客人用餐完畢後就會將小魚干丟在地上點擊就能收取。接下來就是要靠努力的宣傳來招攬更多的客人。

當客人越來越多時對於餐點樣式的要求也會越來越不同此時就是要學習新食譜的時候了在「菜單」裡切換到「菜譜」就可以看到許多待學習的菜色除了需要花費小魚干來學習外有些菜色需達一定的星星評價才能進行學習哦！

新的菜色也可以吸引到新的客人來訪有些特別的客人還會為玩家帶來好處哦！

小魚干存足夠時可以請一些「員工」來幫忙不過牠們都很不堪使用工作一段時間就需要休息

所有已出現過的客人都會被列在右上角的「書本」中可在這邊查看每一個客人的介紹與特性有些客人是會帶來好處的記得點點牠們唷！

有些客人則是來亂的像是會偷魚干的兔子以及會放毒氣的臭鼬出現時要快點點擊把牠們趕走。

在「任務」裡每天都會更新一些新的任務讓玩家來達成完成「成就」的話也可以獲得各種的獎勵唷！

當經營到一個程度後就可以再進階開啟「花園」與「自助餐廳」遊戲將會越來越豐富有趣哦！