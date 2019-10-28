真的 hen 會藏！「Hidden objects in picture」美式漫畫風尋找隱藏物品遊戲（iPhone, Android）

尋找隱藏物品遊戲真的讓人玩不膩！不僅考驗玩家的視力觀察力與想像力也必須有一定程度才行。就像在「Hidden objects in picture」這款美式漫畫風格的尋找隱藏物品遊戲中大多的物品都像日本忍者一般，

藏得幾乎不露痕跡想將它們通通找出來可不輕鬆唷！

遊戲共分為三個主題分別有校園、家庭以及動物每個主題各有 20 多關可以玩主題之間可任意選擇不過關卡就得循序漸近一一過關解鎖了所以玩到一半想換個主題玩也是 OK 的。

每個關卡中要尋找的物品都很多而且皆有限制時間超過時間還沒找出所有的物品並不會有什麼懲罰只是會拿不到所有的獎勵星星而已。如果真的有東西怎麼樣就是找不到的話看個廣告即可取得提示了。不過遊戲中的廣告算蠻頻繁的每次過關都會跳出一個而且還不能離線玩所以介意廣告的話就請考量後再下載囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hidden objects in picture

Hidden objects in picture 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fingerfun Games

Fingerfun Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後可看到上方的遊戲主題包含校園、家庭與動物左右滑動即可切換。點擊下方的「Play」即可從第一關開始。

初次進入會有教學上方會顯示要尋找的物品接著就在下方的漫畫中找到它們。

教學結束後就靠自己找出剩下的隱藏物品吧！找到的東西會用黃線框起來亂按或找錯的話會扣除秒數做為懲罰哦！找到所有的物品就能過關了。

真有找不到的東西可點擊下方的「放大鏡」看廣告後取得提示。玩過許多類似的遊戲這款的物品真的很會藏很多都藏在意想不到的地方算是蠻有挑戰性哦！

家庭主題畫面感覺更複雜難度也更高。動物主題的畫風則更像繪本其中也隱藏著許多的物品喜歡此類遊戲的朋友可以考慮下載來玩看看。