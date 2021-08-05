「Cook Book」可依人數自動換算食材份量的食譜計算機

       

這幾個月以來，為了防疫待在家裡，許多人都變身成了小廚神，，

就算原本不太會煮菜的朋友，有了各種食譜的幫忙，廚藝相信應該也都精進了不少吧！

不過大部份的食譜份量都是固定的，如果家裡的人口沒那麼多，按照食譜的份量去做，就會做太多，又若是自己隨意的減少食材、調味的份量，成品可能又會有走鐘的風險，雖然這種不確定性也算是做菜的樂趣之一，但如果你不想有這種風險的話，可以來試試「Cook Book」這款食譜。

「Cook Book」是一款可以根據人數多寡自動調整食材份量的特殊食譜計算機，食譜內容包含中式、台式、日式、越式、韓式、法式、英式、義式、美式等多種異國料理，區分為菜類、甜品、小吃、飲料以及湯品這五大分類，可以在其中找到各種不同的料理食譜。

當你打開食譜後會發現，怎麼這些食譜都只有食材及調味料的名稱卻沒有寫要使用多少份量，先別擔心，只要告訴程式你想要做幾人份的料理，它就會自動幫你換算出所需的食材及調味料的正確份量，無論你要做 1 人份還是 20 人份都不用害怕料理會走味哦！

當然，如果你本人是來自地獄的小當家，我就不敢保證了，畢竟黑暗料理可能才是你的專長，對吧！😉

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Cook Book 食譜更新份量計算機
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：WAI TING SHIU / notjusts
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後，點擊一下畫面即可進入食譜列表。在上方就可以點選想要尋找的料理樣式或是類別。



    找到想要煮的食譜後，點擊右上角的下拉選單，就可以設定用餐人數，接著食譜就會顯示相對應的份量囉！



    若再改成 8 人份，食譜就會自動更新成 8 人份的份量，往下拉就可以看到食譜的做法囉！

    最後更新：08-05, 2021 下午 4:04

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