「Cook Book」可依人數自動換算食材份量的食譜計算機

這幾個月以來，為了防疫待在家裡，許多人都變身成了小廚神，，

就算原本不太會煮菜的朋友，有了各種食譜的幫忙，廚藝相信應該也都精進了不少吧！

不過大部份的食譜份量都是固定的，如果家裡的人口沒那麼多，按照食譜的份量去做，就會做太多，又若是自己隨意的減少食材、調味的份量，成品可能又會有走鐘的風險，雖然這種不確定性也算是做菜的樂趣之一，但如果你不想有這種風險的話，可以來試試「Cook Book」這款食譜。

「Cook Book」是一款可以根據人數多寡自動調整食材份量的特殊食譜計算機，食譜內容包含中式、台式、日式、越式、韓式、法式、英式、義式、美式等多種異國料理，區分為菜類、甜品、小吃、飲料以及湯品這五大分類，可以在其中找到各種不同的料理食譜。

當你打開食譜後會發現，怎麼這些食譜都只有食材及調味料的名稱卻沒有寫要使用多少份量，先別擔心，只要告訴程式你想要做幾人份的料理，它就會自動幫你換算出所需的食材及調味料的正確份量，無論你要做 1 人份還是 20 人份都不用害怕料理會走味哦！

當然，如果你本人是來自地獄的小當家，我就不敢保證了，畢竟黑暗料理可能才是你的專長，對吧！😉

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cook Book 食譜更新份量計算機 軟體語言：繁體中文 開發人員：WAI TING SHIU / notjusts 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊一下畫面即可進入食譜列表。在上方就可以點選想要尋找的料理樣式或是類別。





找到想要煮的食譜後，點擊右上角的下拉選單，就可以設定用餐人數，接著食譜就會顯示相對應的份量囉！









若再改成 8 人份，食譜就會自動更新成 8 人份的份量，往下拉就可以看到食譜的做法囉！