InstaHues 超多免費的色彩、漸層調色盤，缺乏配色靈感來這裡就對了！

如果你正為手邊的設計苦惱著該如何配色，或是總是習慣使用類似的顏色組合來做設計，想要跳出那樣的循環的話，，

打開「InstaHues」這個網站來看看吧！

「InstaHues」是一個色彩與漸層調色盤，提供各式各樣不同的四色組合色票，可以提供大家在配色時的參考，也許你會發現，啊～原來這個顏色還可以跟那個顏色搭配呀！原來這四種顏色配起來拿～～～麼好看呀！突破你原本的配色框架。

每一個色彩組合都開放給網友們投票，網站上就依投票的高至低排列，點擊色塊就能複製它的色碼來使用。另外漸層的部份也是一樣，收錄了許多的雙色漸層組合，可以直接取用。

如果你也想分享自己的獨特配色，可到「CREATE」中做選色，之後就能立即被收錄在網站供其他使用者取用囉！下回缺乏配色靈感的話，就來這裡試試吧！

網站畫面：

開啟網頁後，就可以看到各種的色彩組合，依使用者所投下的票數來排序，色票下方寫的「26D」代表這張色票組合是在 26 天前所分享出來的。





點擊色塊可直接複製單一色碼，點擊下方的圖示則可展開色票組合。









由右上角切換到「GRADIENTS」即可瀏覽漸層的配色組合，每一個漸層都由兩種顏色所組成，點擊一樣可複製色碼，點擊下方的圖示則可展開色票組合。









切換到「CREATE」就能分享自己喜歡的配色組合，在左側下拉選單可選擇要分享色彩組合或漸層。