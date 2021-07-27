「culur」自製數字填色畫，把喜歡的圖案、照片通通拿來變成著色圖！

在「Secret Garden 祕密花園」流行起來之前，著色這項活動彷彿就只屬於孩子們，其實大家都遺忘了，不管外在的年齡成長了多少，每個人的心中都依然存在赤子之心，大人當然也可以玩著色，在著色的世界你可以自由的發揮，有機會靜下心來，有一段完整屬於自己的時間

不過如果單純的著色反而會讓你更煩燥的話，就試試數字填色吧！依照畫上的數字指示，填入相對應的色彩，一樣會有舒壓療癒的效果。

而既然要填色，當然就要填自己喜歡的圖案，只要用「culur」這款 App，就可以將相簿中的各種照片或圖片轉換為數字填色畫，讓你想畫什麼都可以唷！

在轉換之前，只要設定好要使用的筆材、筆色數量、難易度以及告訴程式這張圖是照片還是卡通插圖，程式就能在數秒內將其轉換成黑白的數字填色畫，之後再將這張填色畫列印出來，就可以享受填色的樂趣囉！

比起一般的照片，使用線條清晰的卡通插圖效果會更好，任何喜歡的卡通角色都可以拿來製作，喜歡著色的朋友可以試試看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：culur 軟體語言：英文,法文,西班牙文 開發人員：CULUR INC. 官方網站：https://www.culur.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「culur」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

開啟程式後，可選擇要拍照或是從相簿選取照片，接著就可以在下方依序設定「Color Set」、「Difficulty」以及「Image Type」設定要使用的筆材、顏色數量、難度，以及告訴程式這張圖片的類型後，按下「Create」









數秒後，就可以看到完成的數字填色畫，向左滑動可預覽填色後的效果最後在下方選擇要列印、分享或是保存，之後就可以拿來著色囉！





線條簡單的插圖轉換出來的效果比較好，下面那張就是使用一般的照片，看起來就會複雜許多