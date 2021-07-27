Downright 箭頭消除解謎遊戲，小心別打結了！

       

「Downright」是一款在常見的方塊消除遊戲基礎下，加入新元素的變化型解謎遊戲，在 10×10 的方格遊戲盤中，，

玩家需將各種不同形狀的方塊擺放進去，而這些方塊上都標示出向下或向右的箭頭，必須符合箭頭方向集合 3 個以上相同的方塊才可消除。

例如 ➡️ 方塊，就必須像 ➡️➡️➡️ 這樣 3 個相連排列在一起才可消除，⬇️ 的話則是要垂直相連排列，如果是 ⬇️⬇️⬇️ 只會卡在遊戲盤中，增加後續方塊擺放的阻礙。如果沒有仔細的安排方塊位置，太隨性的排列，很快就會因為無法再排入新方塊而結束遊戲。

每次都會給玩家 3 個方塊，必須將方塊都排入後，才能再取得下一組方塊，若當前手上的方塊沒辦法排入的話，就直接 Game Over 了。好在遊戲關卡沒有任何其它的限制，可以按照自己的速度緩緩進行，暫時中斷也沒關係，隨時都可以再回來繼續挑戰哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Downright
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Dominic Caporuscio
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Downright」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    打開遊戲後沒有任何的教學說明，就直接開始！將下方的方塊拖曳到上方的遊戲盤上擺放，循箭頭方向排列 3 個以上相同方塊即可消除。



    箭頭方向不對，就算 3 個相同方塊連在一起也不會消除，如果沒有注意，就會讓遊戲盤的空間越來越分散。每回會給 3 個方塊，必須將下方的方塊都用完，才能再獲得新的一組方塊。



    當遊戲盤的空間無法再塞入下方的方塊，遊戲就會結束囉！

    最後更新：07-27, 2021 上午 11:18

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