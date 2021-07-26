「Whispr」如耳語般的環境音播放器，精選 34 種聲音、持續增加中！

無論是需要專注還是想要培養入睡的氣氛，來點環境音的輔助都是很不錯的，「Whispr」是一個最近剛推出的線上環境音播放工具，，

目前已收錄 34 種聲音，除了有大自然的雨聲、水滴聲、爆布、海浪、森林、蟲嗚鳥叫等，也有像是咖啡廳、餐廳、風扇、辦公室、圖書館等特定場所可以聽到的聲響。

所有的聲音都有三種音量可調整，並可自由的混合使用，網站上還有提供計時器，可以搭配番茄工作法來使用，在時間到時就會自動停止播放並有一個可愛的提醒音效，此時就可以稍做休息，再回來繼續工作，計時器的時間預設為 25 分鐘，可依個人的工作習慣來做調整。

使用「Whispr」是需要註冊帳號的，可選用 Google 帳號來登入，也可使用 Email 來註冊，如此就能將自己所喜歡的聲音組合儲存下來，之後就能直接點擊播放囉！如果自己有其它喜歡的環境音，但網站沒有提供的話，可以透過反饋機制將音檔上傳給站長，並會經由所有使用者的投票來決定是否可新增到網站上讓所有的人選用。無論工作、學習或休息時都喜歡有環境音作伴的話，可以參考看看哦！

網站畫面：

開啟網站後，會隨機提供一種環境音讓網友試聽，點擊下方的「Sign up」即可註冊入後使用。





可選擇用 Google 帳號登入，或是點擊下方的「Sing up」用 Email 來註冊。





登入後，就可以看到環境音選單，點擊左右兩側的「<」、「>」可切換上下一頁。從圖片大概就可以知道是什麼樣的音效類型。









點擊音效小圖就能播放聲音，每個聲音都有 3 種音量，重覆點擊就能循環切換。





組合好自己喜歡的聲音後，就可以點擊下方的「Save」，命名後儲存到下方的「My Whisprs」中，之後就能直接點擊選用。











點擊左下角的「電燈泡」可進入新聲音的票選畫面，目前有三個候選聲音，點擊可試聽，然後為你喜歡的聲音投下一標。也可以點入下方的「New sound」上傳其它自己喜歡的音檔唷！