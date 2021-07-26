The YouTube Tumbnail Game 從影片縮圖猜猜誰的觀看次數比較多！

YouTube 上有成千上萬各種不同類型的影片，每位創作者都很希望自己的影片能被更多人的看見，除了精心的規劃拍攝內容、在影片標題上字字推敲外，，

設計一張足夠吸引目光的影片縮圖也是非常重要的！

「The YouTube Tumbnail Game」就是一款以影片縮圖來進行的猜猜看遊戲，每回合會提供兩部影片的縮圖，讓玩家來猜測哪一部影片的觀看次數比較多，猜對就是累積分數並繼續挑戰下一題。

網站上提供一般與限時兩種遊戲模式，想要刺激一點的就可以選擇限時模式，每題都必須在 7 秒內完成答題，而一般模式的話，成績是不會被列入排行的。每回合答完題目，都可以開啟 YouTube 觀看影片內容，看看那些觀看次數多的影片，有何吸引人的地方，也許可以發現一些平常很難被演算法帶到的精彩影片，或是因此遇見了一首好歌說不定唷！

網站名稱：The YouTube Tumbnail Game 網站網址：https://www.thumbnailgame.com/

網頁畫面：

開啟網站後，點擊「Play」即可選擇要玩的模式。如果想要將成績列入排行，就需要先到右上角進行註冊，只是玩個興趣就可以直接玩。









以限時模式為例，開始遊戲時，右下角就會出現 7 秒倒數，必須在時間內從兩張影片的縮圖來猜出哪一個的觀看次數較多。





答對的話，就會公佈兩者的觀看次數，點擊下方的「→」即可進入下一題。點擊影片上的播放鍵就會連結開啟 YouTube 播放影片。





答錯的話也會公佈觀看次數，也可以點擊觀看影片，但就無法再繼續累積分數，必須重新挑戰。