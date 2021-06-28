「貓咪真的很爆爆」合併爆破升級，一起發現更多可愛貓咪！

喜歡貓咪的朋友，是否已玩過這款來自韓國的「貓咪真的很可愛」模擬經營遊戲呢？在裡頭有各種不同的貓咪，每天在村莊裡四處玩耍，，

就算不能真的養貓咪，也能被這些可愛又無厘頭的貓咪們療癒到唷！而同一開發商 kkiruk studio 近期又推出了一款與貓貓有關的遊戲新作，那就是「貓咪真的很爆爆」，在這款遊戲中同樣會有各種不同的貓咪出場，不過只有頭！XD

「貓咪真的很爆爆」是以合併爆破升級的方式來進行的休閒遊戲，將兩兩相同的貓咪合併後，就能升級出不同種類的貓咪，目前共有 11 階的貓咪等著玩家來收集，透過遊戲賺取的「小魚乾」還可以用來幫貓咪們改變造型，戴上眼鏡、帽子或是打上蝴蝶結，牠們就會用新的面貌在遊戲中出現。

遊戲分為一般模式與競速模式，在一般模式中可以使用道具輔助，沒有時間限定，可一直玩到有貓咪觸碰到頂端才會結束統計分數；而競速模式則相反，有時間限制、不可使用道具，不過必須在一般模式中拿到所有的貓咪，才能解鎖競速模式哦！

雖然玩法很簡單，不過放置貓咪時的喵喵叫聲與爆爆時的音效聲都讓人感覺很療癒，搭配上節奏輕快的背景音樂，玩起來超開心的，喜歡貓咪的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：貓咪真的很爆爆 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：kkiruk studio 官方網站：https://www.facebook.com/kkirukstudio 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就可以點擊「一般模式」進入，會有簡單的玩法教學。





在上方左右移動找到好位置後放手，貓咪就會落下，將兩個相同的貓咪碰在一起就會爆爆升級成新的貓咪！





貓咪的表情超豐富的，看落下時的表情好可愛哦！就這樣一路的合併升級，就可以一直發現新的貓咪球唷！





如果位置搭配的不好，沒辦法好好的讓貓咪合併，就會越擠越多，越擠越高，最後如果有貓咪碰到了頂端，遊戲就會結束了！結束時會統計得分，也會結算小魚乾的數量。





競速模式需要先收集到所有的可愛貓咪球，才可以解鎖哦！在下方切換到「裝飾」可以用小魚乾來幫貓咪們打扮，先選擇要打扮的貓咪，然後在下面的裝飾清單中選取想要的造型物品，就可以預覽效果，再次點擊「價格」就能購買囉！









在下方切換到「紀錄」就可以查看自己的遊戲分數與排名。「設定」中則可以控制音樂與音效外，還可以手動雲端保存遊戲紀錄唷！