「3D 視差壁紙」超美的 4K 高畫質動態桌布（Android）

       

手機天天在滑，原本靜態的桌布是不是已經看膩了呢？除了有各種的動態桌布可以替換外，現在還有超美的「3D 視差壁紙」可以選擇唷！

3D 視差效果主要是透過手機的陀螺儀，，

讓桌布可以隨著手機握持的角度不同，而產生不同的視覺效果，可以讓使用者看見更多桌布中的細節或是不同的視角，在看似不變之中，呈現更多視覺上的樂趣。

程式內建有近 250 張的 3D 視差桌布，可在預覽效果後，直接設置為手機桌布，鎖定畫面也可同步設置，另外還有近 200 張的 Live Wallpaper 與超過 600 張的 4K 高畫質靜態桌布可選用，數量相當多！除了逐張瀏覽外，程式中也有提供分類篩選，可更方便的找到喜歡的桌布類型，有興趣的朋友可以試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：3D 視差壁紙
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ZERO Tech
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「3D 視差壁紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以直接瀏覽 3D 桌布，在上方可切換到 LIVE 與 4K 桌布列表。或者點擊左上角展開分類選單，直接篩選出感興趣的桌布分類。



    點選桌布按下「Get it」觀看廣告後，就可以預覽桌布的視差效果，點擊右下角的按鈕即可進入桌布設置畫面。



    點擊「設定桌布」再選擇要設定為主螢幕或連同鎖定螢幕也一併設置。



    如果覺得視差效果不夠明顯，可到「SETTING」裡，調整 Moving Range 的設定，越往右，視差效果越強烈。

    最後更新：06-25, 2021 下午 4:24

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