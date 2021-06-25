超療癒！「Mikutap」不會樂器也能彈奏音樂的互動式網站，不知不覺玩了好久！

       

除了聽音樂，親自彈奏音樂也能帶來很強大的治癒效果，但一直以來彈奏音樂似乎都只有會樂器的人才能做的到，，

如果你不會任何的樂器，就到「Mikutap」來吧！只要會使用滑鼠甚至只要會點擊手機螢幕，你就能享受創作音樂的樂趣！

「Mikutap」是一個互動式的音樂網站，透過點擊網頁畫面就能發出各種初音未來的聲音，再搭配上背景的節奏，輕輕鬆鬆就能演奏出一段好聽的音樂哦！在點擊的同時，畫面上還會出現各種趣味的圖形，就像在與使用者一同演出，玩起來超療癒的！

網頁畫面共被分割為 32 個區域，每個區域包含一種聲音與一種圖形，交錯點擊就能創作出美麗的音樂，真的會不知不覺就在那邊點半天，好好玩啊～～～喜歡音樂，想要彈奏音樂但又不會樂器的朋友，一定要來試試唷！

 
  • 網站名稱：Mikutap
  • 網站網址：https://aidn.jp/mikutap/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊「START」，即可進入互動畫面。



    使用智慧型手機、平板或是在電腦瀏覽器上都可以使用，在這個畫面就會開始播放背景節奏，點擊畫面任一處就能開始玩音樂囉！



    預設點擊時畫面上會有方半透明白色方塊反饋，總共有 32 種不同的聲音，每一塊會觸發的圖形動畫也不同，背景的顏色也會隨機變換。不想玩的時候，關閉網頁即可。

    最後更新：06-25, 2021 下午 12:11

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