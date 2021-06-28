「Collage」製作特殊風格的拼貼畫！巨量貼紙庫，要怎麼拼貼全都隨你！

       

一般說到照片拼貼，腦海裡浮現的大概就是幾張照片拼在一起的畫面吧！但「Collage」這款照片拼貼 App 要帶給你不同的創作方式，它把各種文藝復興時期、中古世紀的畫作元素，，

通通都變成了貼紙，帶珍珠耳環的少女、梵谷的自畫像、吶喊……等，都可以在貼紙庫中找到。

另外還有許多復古的元素，早期的籃球運動名星、海報上的性感女郎、各種頭像、動物、局部的五官、植物、食物、雕刻、經典建築、招牌、標語等，共有 35 種不同主題的貼紙，成千上萬種的選擇！

可使用自己的照片做為基底背景，也可以使用程式內建的紋路、單色背景發揮創意，付費版本還可將自己的照片裁切成為貼紙的一部份唷！雖然是手機 App，不過編輯功能可不馬虎，在選入貼紙後，除了可任意的調整大小、位置與角度外，也可依需求水平或垂直翻轉，調整亮度、對比、色彩平衡、陰影、裁切等，更可透過圖層來管理所有的貼紙。

免費版本就可以使用所有的貼紙，只是最終的成品會在右下角押上浮水印而已，平常就喜歡製作拼貼的話，這款 App 你絕對會喜歡，可以製作出各種獨樹一格的照片拼貼畫，保證超吸睛哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Collage
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Cosmoshark LLC.
  • 官方網站：https://www.cosmoshark.com/collage.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Collage」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，可選擇拍照、從相簿選取照片或是使用程式內建的紋路、單色背景。選取後，可再依需求裁切尺寸。



    接著就可以點擊「＋」開始創作了！在下方可加入文字或是各種不同的貼紙，有三十多種分類主題可以選用，每個主題裡又有超多的貼紙，多到讓你選擇障礙都發作！



    加入貼紙後，可以水平或垂直翻轉，也可以任意的縮放或旋轉，在最下方還有三個編輯工具，可調整陰影、修改亮度、透明度、色彩平衡或是裁切。



    點擊照片任一處可返回圖層列表，在圖層上可長按拖曳調整圖層的順序，完成編輯後，點擊右下角的「分享按鈕」就可以選擇分享到 IG 或是保存到相簿中。



    內建的背景也有超多種類可選！點擊下方的按鈕可切換為單色背景選單。

    最後更新：06-28, 2021 下午 12:52

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