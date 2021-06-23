「喜劇港片小測驗」考題超細！沒拿 60 分別說你是星爺迷！

繼上回的「臺灣迷因測驗」，在 PTT 上又有另一位網友 hsin60832 做出了「喜劇港片小測驗」，將一些喜劇港片裡的經典喬段都整理出來，，

一樣利用 Google 表單製作了一個線上小測驗，如果你是星爺迷，沒拿 60 分以上真的說不過去啊！

什麼九品芝麻官、賭神、家有囍事、唐伯虎點秋香、食神等周星馳的電影，只要電影台有重播，只要有轉到，都會忍不住停下來看了一遍一遍又一遍，就算劇情內容都瞭若指掌了，對話金句也都能跟著說，還是會想再看一次，這就是星爺電影的魔力。

如果你也是這樣的星爺迷，那麼這個測驗裡的題目絕對難不倒你！題目有很經典的，也有藏得比較深的，我不敢說自己是星爺迷，但他的電影我也是看了好幾遍，一些超級經典的劇情基本上例如「阿梅所在的饅頭店叫什麼名字？」、「何夫人的房裡有什麼？」都還能回答的出來，不過有一些真的太細的像是「三叔在夢蘿家做了什麼？」、「含笑半步顛是用什麼配製而成的？」就真的沒辦法了。

不過我相信一定有人可以如數家珍的全部答對！我個人不意外的也還是只拿了 42 分😅，有興趣的朋友一起來挑戰看看吧！

網站名稱：喜劇港片小測驗 網站網址：連結太長按這裡

*檢查了三遍，這次連結沒有貼錯XD

網頁畫面：

進入網頁後，最上方先簡單回答一下年齡區段，就可以往下直接開始測驗囉！





每個題目在右側都寫上它的分數，有些是選擇題，有些是填空題，也有需要複選的題型，大家可以一邊回答問題，一邊再一次的回想有趣的劇情。





填空題如果不是對劇情真的很了解，要答對可不容易。





題目不少，全數回答完畢後，在最下方按下「提交」就可以準備查看自己的分數啦！





按下「查看分數」，就可以在下一個畫面看到得分，以及所有題目的正確答案囉！