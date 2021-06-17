你玩過「臺灣迷因測驗」了嗎？包含九品芝麻官、咩噗茶、紫禁之巔…皆成題目！

在台灣有越來越多人喜歡使用迷因梗圖，最經典的莫過於《紫禁之巔》的一段對話（要打去___打），許多人根本沒看過這部劇，，

但卻對那句話熟到不行！如果你也超愛使用迷因，或是經常在網路上看到各種迷因圖，那麼在「臺灣迷因測驗」裡，也許可以拿到滿分也說不定唷！

「臺灣迷因測驗」是由一位 Neko Gravity cat 網友所製作的，其中包含選擇題、填空題、系列題組三個部份，有些題目看到圖片馬上就能回答，有些則是爆炸難，尤其是填空題，判定的標準很高，錯字、多字或是加了空格、標點符號都算錯，要及格真不容易啊～

滿分 100 分，我最後也才拿到了 48 分，整個不及格，還好不是什麼正式的考試，只能代表我不夠＂鄉＂而已！XD 目前版本為 ver1.4.1，未來隨著題目的更新還會推出 ver2.0 版本，有興趣的朋友也一起來測驗看看吧！

網站名稱：臺灣迷因測驗 網站網址：連結落落長按這裡

網頁畫面：

測驗是以 Google 表單來製作，跟著下方的文字說明接續下去即可，共有 6 頁。





再經過一些簡單的性別、年齡調查後，就可以直接進入第一部份的選擇題了。看到圖片是不是馬上就有聲音了呢？在下方選出答案即可再繼續往下，所有的題目都要回答才會計分並在結束時才能看到正確答案。









接著還有非選題也就是填空題，以及系列題組的部份。









完成作答後，還會有一些關於測驗本身的巿調，例如難易度、是否有趣……等，回答完畢「提交」之後，就可以看到自己的得分，再往下拉就能看到正確解答囉！這邊為了不影響大家作答，就不附上解答畫面了，大家自己加油！