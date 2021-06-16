追劇必備！「OTT 影音搜尋」只要輸入片名，幫你一次搜尋超過 20 個正版串流平台！

當想要追劇或找一些電影來看的時候，許多人都習慣直接打開 Google 搜尋片名，再加上＂線上看＂之類的關鍵字來查找，但這樣的方法大多都會先找到一些提供非正版的影音網站，片源大多畫質不高，而且充斥著各種惱人的廣告

想找到畫質較佳且合法的片源，就要靠自己一個個去各大正版串流平台搜尋，不過這類平台相當多，若想看的片又不夠熱門，找起來就更花時間了。

這邊就來介紹給大家一個「OTT 影音搜尋」網站，目前已收錄 20 多個平台，只要輸入片名或關鍵字，就能快速的在各平台進行搜尋

搜尋結果會直接提供平台網站的影片連結，開啟平台網頁後，就可以進行後續付費訂閱、購買等動作，以後就不用再花時間泡在網路上搜尋，想看什麼劇都可以直接搜尋超方便的哦！

目前支援搜尋的平台包含 HBO GO、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、myVideo、Netflix、Amazon Prime Video、CATCHPLAY+、friDay影音、iTunes電影、Google Play 電影、Vidol TV、Yahoo TV、bilibili 台灣、木棉花 Youtube、羚邦 Youtube、台視 TouchTTV、動畫瘋、公視+、四季線上、想映電影院、愛奇藝台灣若有其它希望支援的平台，也可以再透過 Email 提供給開發者唷！

網站名稱：OTT 影音搜尋 網站網址：https://robin019.github.io/ottsearch/

網站畫面：

在文字框中輸入想要查找的電影名稱或劇名，再按下「查詢」





搜尋結果中就會列出所有有提供該部戲劇或電影的串流平台，右側的數字代表該平台提供的片源數量，有些影片可能會提供不同畫質或多種語言版本





點開平台名稱就可以看到影片連結，點擊連結即可開啟平台網站，直接就能進行後續購買或訂閱的動作囉！