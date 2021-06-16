不出門也可以來「オンライン 線香花火」跟朋友線上一起玩仙女棒（iPhone, Android）

防疫在家能想到可以做的事都做了，還是好無聊嗎？那不然就揪好友到「オンライン 線香花火」一起玩個美美的仙女棒吧！不過仙女棒是台灣人玩的，日本人玩的其實是線香，，

但兩者的視覺效果差不多，花火都很絢爛唷！

「オンライン 線香花火」是一款可以線上與好友或其他使用者一起玩線香的 App，原本也有網頁版，不過開發者說網頁版的風太大（咦？），目前暫時關閉不能玩，所以想玩的朋友可以先下載行動版本。

它可以依所選擇的地點，模擬真實的天氣，包含氣溫與濕度，而點燃的花火就會根據天氣的不同而有不同的展現。除了預設的四個房間外，玩家也可以自己創建房間，讓好友一起加入，一個房間可同時存在 1~20 個人，人數越多花火就越燦爛。

一開始會擺放蠟燭讓玩家點燃線香，只要有一名玩家點燃後，蠟燭就會消失，接下來的玩家就可以去依著其他已點燃的線香，將自己手中的線香也點燃，線香燒完時，會再獲得一個新的線香，可再去靠著別人的線香繼續點燃，若不小心大家的都熄滅了也沒關係，蠟燭會再次出現的。

雖然看起來好像很無聊，但不知不覺中，我也玩了好幾輪，而且搭配著海浪聲與花火點燃的音效，還蠻好放空的也很療癒，在過程中還可以拍照，忘了拍程式也會自動幫你留下各種美麗的瞬間，最多可以拍下 7 張照片，最後離開時，就可以將它們保存到手機相簿中留念唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：オンライン 線香花火 軟體語言：日文 開發人員：Midori Takeuchi 官方網站：https://onlinesparkler.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

雖然是日文介面，不過操作不會很複雜，先點擊「おなまえ」輸入名字，再點擊名字下方選取稱號，稱號都是日文，如果看不懂，隨便憑感覺選就可以了。











接著回到首頁後，可在下方選擇要加入房間或創建房間。





預設有東京、北海道、大阪及沖繩 4 個房間可以加入，每個房間都會模擬當地的氣溫與濕度。選取房間後，按下「はじめる」。





如果選擇要自己創建房間，可先幫房間取個名字。





然後選擇想要的地點後，按下「はじめる」。朋友就可以在房間列表中看到你所創建的房間囉！





加入房間後，就可以將自己的線香拿到蠟燭的地方點燃。









人越多越熱鬧，不過線香總有點完的時候，點完後就可以再獲得一個新的，此時可將自己的線香拿去靠著別人的線香點燃，當大家的花火都熄滅了，蠟燭才會再出現。









在左下角可以點擊「相機」拍照，照片會暫存在「相簿」中。待結束時就可以保存到手機相薄中。









不想玩的時候，就可以點擊右下角的「おうちへ帰る」離開。





剛剛拍的照片，就可以在這邊選擇後，按右側的按鈕保存或分享。