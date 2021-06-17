Unite 線上漫畫頭像大合照，三種畫風任你選！

       

相信因為疫情，大家都已經好一陣子沒有跟親朋好友見面了，學生們也只能在線上課程時，，

看看好久不見的同學，更不要說能跟大家自拍合照，一起留下生活中的各種點滴。

好在現代科技發達，只要有網路，還不至於會讓大家有與世隔絕的狀況，可以線上連線跟好友打打麻將順便聊聊天，一起玩個仙女棒、玩個撲克牌大老二等等的遊戲，還可以透過「Unite」在線上製作漫畫頭像的大合照唷！

一般漫畫頭像的產生器大多都是以個人的頭像為主，「Unite」則是推出集體自拍，由其中一位做開頭，先製作自己的漫畫頭像後，再將專屬的連結分享給其他的朋友，讓大家都可以製作自己的頭像後，加入到同一張圖片中，最後就可以將漫畫合照保存下來。

共有三種不同的畫風可以選擇，有最常見的迪士尼風、美式漫畫，還有一款可以加入漫畫的身體，合照會自動依加入的人數來調整排版，但人數太多好像還是會太擠啦！最開始的創立者有管理員的權限，可以刪除已加入的頭像，不過要刪掉誰應該都不對吧！啊哈哈哈哈哈哈哈～有興趣的朋友可以來試試囉！

 
  • 網站名稱：Unite
  • 網站網址：https://unite.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可在右側看到三種風格的漫畫頭像範例圖，點擊「UPLOAD A PHOTO TO START」開始。



    先選擇想要的漫畫風格，然後按下「NEXT」，就可以從電腦或手機相簿中選取要使用的照片



    接下來的每個步驟都會需要等待短短的處理畫面，要有點耐心哦！



    將照片轉為成漫畫風格後，還會有 6 張圖給你選，乍看之下好像都一樣，其實都有一些小小的不同，例如有的牙齒縫比較明顯，邊緣的線條比較完整之類的，可以選一張自己最滿意的，如果都不滿意，也可以點擊右上角的「TRY ANOTHER PHOTO」重新選一張照片。



    如果是選擇有身體的風格，在決定頭像後，就可以再選擇想要組合的身體，男生的選擇項目較多，女生只有不到十種可以選。決定後，按下「SELECT」。



    這邊就可以看到自己的頭像已加入到右側的圖片中，接著點擊「INVITE PEOPLE」。



    輸入 Email 後，按下「GET INVITATION LINK」。之後會寄一封 mail，包含專屬連結以及管理連結。



    取得專屬連結後，就可以將該連結分享給其他要一起加入合照的朋友囉！



    待大家都加入後，就可以看到完整的合照，管理者點入管理連結，有權限可以刪除大家的頭像。如果該加入的成員都加入後，就可以點擊右上角的「↓」下載漫畫合照，或是複製連結進行分享。

    最後更新：06-17, 2021 下午 12:49

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