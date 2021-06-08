「大老二」可與 FB 好友隨時線上玩一局，也能離線自己玩！（iPhone, Android）

只有一個人在家，但卻超想玩撲克牌大老二，或是家裡頭的人就是三缺一湊不夠人數嗎？快來邀請 FB 好友一起下載這款「大老二」遊戲 App 吧！它是一款可以一個人離線玩又能線上與好友一起玩的撲克牌遊戲！

在 iOS 與 Android 雙平台皆可下載，，

手機、iPad、平板都可以使用，提供台灣、香港、上海與菲律賓等國的規則，在開始遊戲之前，記得先到規則表中選擇，否則你就會跟我一樣，玩得一頭霧水唷！

單人玩時，可選擇難度，離線也能玩，不過就算連線玩也只是偶爾才會彈出廣告，大部份 5 秒就能關閉。多人玩的話，可選擇要挑戰排名或是快速遊戲，登入 FB 或 Apple 帳號就能記名，如果不想登入的話，使用「訪客」身份也是可以加入的，不過要遇到真人玩家就需要碰運氣了，如果真人玩家人數不夠的話，就會加入電腦玩家一起玩。

如果要確保都是真人玩家，當然就可以選擇「玩友」，這部份就必須得連結 FB 帳號，完成連結後，就隨時與好友相揪線上來一局啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：大老二 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,日文 開發人員：JJPlay Inc. 官方網站：https://www.jjplaycardgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，先點擊最下方的按鈕進入「規則表」。





台灣的朋友，要先改成「台灣規則」不然會玩得想罵人哦！選擇後下方的花色順序、順子順序也會自動更改，當然你還是可以再檢查一下，與你平常時玩的規則是否相符，如果不符，還可以再手動調整。









接著返回首頁，就可以選擇要「單人玩」或是「多位玩家」。





若選擇「單人玩」還可以再選擇難度，共有五級可選擇。





在進行 8 個回合之後，由得分最高的玩家獲勝。





點選想要出的牌後，按下「出牌」，如果想要 Pass 就按下「不出」。程式不會幫忙選牌，不過會在選牌之後判別是否可出牌。





當有玩家出完手上的牌後，就會進行計分，按下「確認」後即會進入下一局。





8 回合結束後，就會公佈總成績與最後的大贏家。





點入「多位玩家」可以再選擇要進行的方式，要挑戰排名或快速遊戲，這兩個都可登入 FB 或 Apple 帳號記名，也可以訪客身份進入。









不過線上玩家真的要碰運氣，感覺玩家還並不是很多，所以要遇到真人真的不容易。





如果真人玩家人數不足的話，會自動補入電腦玩家來進行哦！





選擇「玩友」的話，需登入 FB 帳號，之後就可以在玩家列表中查看到可以一起打牌的好友囉！





在首頁點入「獎盃」還可以查看世界或台灣的排行榜唷！