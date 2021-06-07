「Voilà AI Artist」AI 照片編輯器，一鍵把大頭照變成卡通動畫、文藝復興或漫畫風格！

防疫在家玩什麼？下載「Voilà AI Artist」來玩玩自己的大頭照吧！它是一款結合創意與 AI 的趣味照片編輯器，提供 4 種不同風格的主題，可將照片裡的人物變成 3D 或 2D 的卡通動畫角色，，

也可以變成文藝復興時代的畫作，或是手繪的漫畫風格。

操作方式非常簡單，只要選好想要的風格，再選入照片，等待數秒的時間，就能看到超驚人的轉換成果，可相當程度的保留原照片人物的神韻，但又能達到高度的轉化效果，使用過的網友評價都十分不錯哦！

每款主題都還有 3 種不同的類型可選擇，例如文藝復興主題就又再分為 15 世紀、18 世紀以及 20 世紀；3D 卡通則有皇室風格、幼兒以及卡通 3 種。產出的照片可使用原照加上 3 種風格組合成一張圖或是分別保存單一風格的圖片，若選擇單張保存，又可以再選擇是否要結合原圖。不過免費版本雖然所有的主題都可以使用，但產出的照片會押上浮水印，想去除浮水印的話，就需升級付費會員囉！

如果想免費使用就好，接下來的操作畫面最後一張圖，非常重要！一定要看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Voilà AI Artist 軟體語言：英文 開發人員：Wemagine.ai LLP 官方網站：https://linktr.ee/voilaaiartist 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式就可以看到四個主題的列表，可依想要的風格做選擇。





點入想要的主題後，初次使用需先按下「ALLOW ACCESS」給予相機及相簿的讀取權限，接著就可以從相簿選取想要使用的照片，或是拍照。選擇照片後需等待數秒的處理時間。





轉換完畢後，就可以看到三種不同的轉換效果，可在下方切換只顯示單張。





點擊右上角的按鈕就可以準備儲存或是分享，若選擇的是單張模式，還有三種不同的排版可選擇，選定後，再按下方的按鈕分享或保存即可。









偶爾操作到某個時候，會彈出下面這個畫面，請按左上角的「X」關閉，若按下方的「CONTINUE」會走付費訂閱的流程哦！！！