「今話したい」英日語互動口說練習 App（iPhone, iPad）

       

學習外語的過程當中，敢說、常說是很重要的一環，如果一個人在家沒有可以練習的對象，，

就下載「今話したい」這款 App 跟著 AI 老師一起進行口說練習吧！

「今話したい」主要分日語與英語兩個部份，可隨時切換想要學習的語言，目標是要讓使用者從「會聽，但不會說」到能擁有日常生活的口說能力，大概就是 JLPT N3 或是英檢中高級的程度。

練習的部份有分為跟讀法及回音法兩種，跟讀法就是聽完原音後立即跟著唸，而回音法則是聽完原音後，在心中把原音回放一次再唸出來，在練習當中都可以隨時可依自己的喜好來做切換唷！

剛開始使用時，可從「徽章模式」開始，當老師說完一句時，你再跟著說，AI 在聽取後會立即進行評分，每回合練習 10 句，結束時會進行總評等，並會統計當日完成的進度、獲得的徽章數以及練習的總時數。難度的部份會自動調整，並會依評等給予或沒收徽章。

「無限挑戰」模式則從「入門」到「超難問」分為 10 個關卡，每個關卡都會逐步的加長句子，數量總共有兩萬句！而無論選擇哪個模式，程式都支援自動接續播放的功能，所以就算你一邊運動、一邊煮菜、一邊洗衣服、一邊打老公（咦？），都可以動口不動手的持續練習哦！不過免費版本一天只可練習 60 句，覺得不過癮的話，就可以考慮付費升級囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：今話したい
  • 軟體語言：繁體中文,英文,日文
  • 開發人員：Wang-Chou LU
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「今話したい」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式會預設在「日文」的部份，點擊右上側的「英」就可以切換成「英文」。按下「GO!」即可進入「徽章模式」開始練習口說。



    聽從語音的指示，語音會先念一句，然後使用者跟著念一句，念完後會立即依正確度給予單句的評分。



    每回合有 10 句，全部都練習完畢後就會給一個總評，並在倒數秒數後，自動進入下一回合。如果不想練習了，就按下「灰色」按鈕，即可返回首頁。



    在練習時，點擊畫面任一處，就可以變更學習模式，或改為回音法、調整語速等。



    在首頁點擊下方的「A✓」，可進入複習介面，這邊會統整今日所有練習的句子，可看到評分以及在練習時所辨識到的句子內容，點擊右側的「▶」可再反覆練習。



    點擊下方的「折線圖」可查看每天的學習記錄。



    點擊首頁右上角的「＞」可進入「無限挑戰」，這邊就有由簡單到困難的十個關卡，可視自己的需求來選擇挑戰。練習的方式則與「徽章模式」一樣。



    在左上角的「設定」中，可視自己的使用需求來做各項目的調整，下方還可以選擇不同語調的老師哦！

    最後更新：06-07, 2021 下午 4:18

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。