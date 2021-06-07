「今話したい」英日語互動口說練習 App（iPhone, iPad）

學習外語的過程當中，敢說、常說是很重要的一環，如果一個人在家沒有可以練習的對象，，

就下載「今話したい」這款 App 跟著 AI 老師一起進行口說練習吧！

「今話したい」主要分日語與英語兩個部份，可隨時切換想要學習的語言，目標是要讓使用者從「會聽，但不會說」到能擁有日常生活的口說能力，大概就是 JLPT N3 或是英檢中高級的程度。

練習的部份有分為跟讀法及回音法兩種，跟讀法就是聽完原音後立即跟著唸，而回音法則是聽完原音後，在心中把原音回放一次再唸出來，在練習當中都可以隨時可依自己的喜好來做切換唷！

剛開始使用時，可從「徽章模式」開始，當老師說完一句時，你再跟著說，AI 在聽取後會立即進行評分，每回合練習 10 句，結束時會進行總評等，並會統計當日完成的進度、獲得的徽章數以及練習的總時數。難度的部份會自動調整，並會依評等給予或沒收徽章。

「無限挑戰」模式則從「入門」到「超難問」分為 10 個關卡，每個關卡都會逐步的加長句子，數量總共有兩萬句！而無論選擇哪個模式，程式都支援自動接續播放的功能，所以就算你一邊運動、一邊煮菜、一邊洗衣服、一邊打老公（咦？），都可以動口不動手的持續練習哦！不過免費版本一天只可練習 60 句，覺得不過癮的話，就可以考慮付費升級囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：今話したい 軟體語言：繁體中文,英文,日文 開發人員：Wang-Chou LU 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「今話したい」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式會預設在「日文」的部份，點擊右上側的「英」就可以切換成「英文」。按下「GO!」即可進入「徽章模式」開始練習口說。





聽從語音的指示，語音會先念一句，然後使用者跟著念一句，念完後會立即依正確度給予單句的評分。





每回合有 10 句，全部都練習完畢後就會給一個總評，並在倒數秒數後，自動進入下一回合。如果不想練習了，就按下「灰色」按鈕，即可返回首頁。





在練習時，點擊畫面任一處，就可以變更學習模式，或改為回音法、調整語速等。





在首頁點擊下方的「A✓」，可進入複習介面，這邊會統整今日所有練習的句子，可看到評分以及在練習時所辨識到的句子內容，點擊右側的「▶」可再反覆練習。





點擊下方的「折線圖」可查看每天的學習記錄。





點擊首頁右上角的「＞」可進入「無限挑戰」，這邊就有由簡單到困難的十個關卡，可視自己的需求來選擇挑戰。練習的方式則與「徽章模式」一樣。









在左上角的「設定」中，可視自己的使用需求來做各項目的調整，下方還可以選擇不同語調的老師哦！