免費下載！The Doodle Library 超過 1,000 個簡單有趣的手繪線條素材圖庫

       

也許，有些朋友看到「The Doodle Library」裡像火柴人的手繪線條圖片素材會覺得真的太過簡單了，自己拿筆也畫的出來，，

但對於天生就是繪畫苦手的朋友來說，即使是如此簡單的線條，要真的畫出一個樣子，還是相當不容易的。

「The Doodle Library」裡包含了超過 1,000 個的手繪線條圖片，分為動態、人物、動物、人臉、情緒、建築、植物、交通、科學、食物等 15 個主題，可針對單一主題下載，也可全數打包或是使用關鍵字來搜尋所需的單一圖片。

不過圖檔大多數都是 SVG 格式，只有少部份有提供 PNG 格式，若需要 PNG 或 JPG 格式的話，可以在下載後再使用轉檔工具將圖檔轉為其它所需的格式。所有的圖片皆可免費下載，採 CC BY 4.0 授權，使用時需標註來源，另外也有提供 CC0 授權的付費方案（US$15）可參考唷！

 
  • 網站名稱：The Doodle Library
  • 網站網址：https://www.thedoodlelibrary.com/
    •  

    網站畫面：

    開啟網頁後，在最上方就可以看到搜尋欄，可直接輸入英文關鍵字來搜尋相關的圖片，或者往下瀏覽各分類主題。點擊「Download Libary」則可下載所有的圖檔。



    每一個主題都相當多的圖片，在網頁中只會展示一部份，點擊「VIEW ALL」就可以查看該主題中所有的圖片。點擊「Download xxxxxxx」則可下載單一主題的所有圖片。



    如果只想要其中的一張圖片，只要點入單張圖片頁面，就可以在右側點擊「DOWNLOAD SVG」直接將圖檔下載回來。



    在網頁最上方點擊「Download Libary」，或是選擇下載單一主題包的話，就會看到下圖畫面，選擇「Free」的話可取得 CC BY 4.0 的授權，另外也有付費方案可以選擇。這邊示範選擇 Free 方案，在下方價格的欄位填入「0」之後，按下「添加到購物車」。



    在網頁右上角的購物車中就可以看到剛剛加入的主題包，若想下載多個主題包，可以都先依照上述的方式加入購物車後，再一起下載。接著，按下「退房」。



    輸入 Email 後，按下「獲取」。



    接著點擊「查看內容」，就可以在下一個畫面，點擊「下載」將主題包的壓縮檔下載回來囉！

    最後更新：06-23, 2021 下午 5:53

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