webp2jpg 免上傳、可批次處理的圖片轉檔網站，支援 svg、webp、ico、bmp……

圖檔格式從最基本的 jpg, png, gif, bmp 到 webp, svg, ico 等，有越來越多不同的格式出現，有些免費的圖庫甚至不再提供 jpg, png 格式，，

而以 svg 這種可縮放的向量圖檔為主（如 The Doodle Library ），但若想要編輯 svg 圖檔必須使用 Illustrator 來處理，Photoshop 或是 InDesign 等則需另外安裝相關的外掛才能支援 svg 檔的編輯。

對於一般人來說使用上好像有那麼一點門檻在，不過其實只要使用圖片轉檔工具，將 svg 轉換成其它方便處理的圖檔格式，就可以把那門檻去除了。除了可以選擇安裝轉檔軟體外，網路上也有許多線上工具可以選擇，本篇要介紹給大家的「webp2jpg」就是一個只要打開瀏覽器就能進行圖片轉檔的網站，而且圖片無需上傳到伺服器，所有的動作都在本地就能完成。

支援的圖檔格式包含 jpeg, jpg, png, gif, webp, svg ico, bmp, avif 九種，輸出格式則有 jpeg, png, gif, webp, webp 動畫, png-8, mozjpeg, avif 八種可選擇，在將圖片丟入網頁之前，先將需要輸出格式、寬度、畫質等設定好，依所選擇的輸出格式不同可設定的項目會有些微的差異。

將圖片格式都設定好後，就可以將圖片直接選取拖曳到網頁中，可一次處理多張圖片，處理速度也相當快，測試時一次丟入 10 張圖片，2.6 秒就完成了。完成後會自動彈出保存視窗，直接就能將處理後的圖片壓縮檔儲存到電腦中使用。有圖片轉檔需求的朋友，可以參考看看。

操作畫面：

開啟網站後，先調整上方的圖片輸出設定，包含輸入格式、寬度等，依所選擇的輸出格式不同，設定項目也會不同。





輸出格式有八種可選。





這邊以 png 檔為例，還可設定圖檔的寬度，預設有不變、300px、750px 以及 1000px 可選擇，若都不適合，可點擊上方的「+」手動輸入其它的數值。









其餘的項目若不了解的話，可點擊「?」查看詳細的說明再做決定。最右側的對比、打包以及自動處理則是預設勾選的，若沒有特別的需求，保持原狀即可。





設定完成後，就可以直接將要轉檔的圖片一次選取拖曳到網頁中。





完成轉檔後，會自動彈出「另存新檔」的視窗，直接就能將壓縮檔儲存到電腦中。





原本連瀏覽都無法的 svg 圖檔，轉換成 png 後，就可以更方便使用囉！