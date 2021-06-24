[解謎遊戲] Cats in Time 進入時間機器，拯救所有被困住的貓！（iPhone, Android）

       

「Cats in Time」是一款冒險解謎遊戲，遊戲的背景故事設定挺可愛的，在遊戲中一位蒂姆教授，，

發明了一台可以穿梭在各個不同的年代並到達指定地點的時間機器，同時他也是一位貓迷，他的愛貓們在實驗室裡玩耍時不小心啟動了時間機器，迷失在不同的空間與時間之中，於是需要身為探險家的你來幫他找回心愛的貓咪們。

這趟探險將從古埃及出發，接著到達 1262 年的希臘，最後甚至還有機會穿越到未來的東京，而無論你身在何處，最重要的任務就是找到所有的貓，別忘了！貓咪是最會躲藏的，仔細的找，翻遍所有的地方將牠們送回教授的身邊吧！

遊戲的場景都設計的相當精緻，在一個場景當中設有許多的謎題機關，基本上線索都顯而易見，就端看玩家是否能將線索與機關連結起來，每個關卡都需要找到 10 隻貓咪，除此之外，還可收集到 3 塊拼圖碎片唷！

不過免費版本有遊戲關卡的限制，每個時代都只開放前兩關可以玩，若喜歡這款遊戲，可再考慮付費解鎖所有關卡，整體來說蠻有趣的，謎題不會太過困難，但又能滿足想要動動腦的挑戰慾，喜歡解謎遊戲的朋友別錯過了哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Cats in Time
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：PINE STUDIO
  • 官方網站：http://pinestudio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    遊戲一開始會以修理時間機器的方式來進行操作教學，與故事背景似乎有那麼一點不符合，不過沒有關係，就跟著指示來熟悉熟悉吧！左右滑動可以切換不同的視角，點擊可拉近，接著就是觀察機關上的線索來進行解謎。



    完成教學同時也就修好了時間機器，但會發現原來貓咪會消失的原因竟然是！！總之，準備進入時間機器，從古埃及開始，把貓咪們一個個找回來吧！每個場景都有四個關卡，免費版本只會開放前兩個可玩。



    關卡場景設計的相當好看吧！就在這場景中將貓咪們找出來，有些不躲藏的，就可以直接點擊收集，有些著會藏在機關之後，得解決了謎題才能找到牠們。



    找到所有的貓咪之後就可以過關了，不過其實各年代場景主題並沒有先後順序，是可以跳著玩的，如果想先試試別的年代不同的地點，都可以直接點入挑戰哦！



    每個關卡場景都設計的很美，在遊戲時都很想要一一的欣賞所有的細節，好讓人愛不釋手啊～～～

    最後更新：06-24, 2021 下午 12:09

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。