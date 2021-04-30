閃卡英英字典「Lockcard」查過的單字都會在鎖定畫面幫你複習（iPhone）

遇到陌生的單字時，就會想去查查字典，但是每次查完後，，

下次再看到同樣的單字，還是會忘記它，又得再重複查個幾次，再多努力花一點時間把它背起來，才能真正的把它記在腦海裡。

如果你已經厭倦了這樣反覆查詢字典的學習過程，或許可以考慮利用「Lockcard」來輔助單字的學習。它是一款結合鎖定畫面單字閃卡功能的英英字典，只要任何透過它所查詢的單字，每天都會定時隨機的在鎖定畫面中出現，讓你可以在忙碌的生活中偷點時間加強複習。

在閃卡出現時，可透過長按來告訴「Lockcard」你是否已熟悉這個單字，以調整單字出現頻率。閃卡每天只會出現 3 次，你可以指定相對適合學習的時段，例如早晨搭車通勤的時候、午休的時間或是睡前，透過反覆的複習，就能逐漸增加對這些單字的熟悉度囉！

除了直接到主程式中輸入單字查詢字典外，在瀏覽網頁時，也可以選取陌生單字透過分享功能，將單字直接送入「Lockcard」中查詢，可省去輸入或是複製貼上的時間唷！有興趣的朋友可以試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Lockcard 軟體語言：英文 開發人員：xinyi fu 官方網站：https://www.lockcard.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Lockcard」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

打開主程式後就可以直接輸入單字查詢英英字典，查詢後，鎖定畫面閃卡功能會自動開啟，如果這個單字你並不想複習的話，可將右上角的通知關閉。





單字的部份會提供英英釋義、同義詞以及例句。





如果是在瀏覽網頁或其它的文件時，可直接選取單字後，使用「分享」功能，點擊「Search with Lockcard」即可直接查詢字典。





所有查詢過的單字都會被自動製作為閃卡，放置在「Lockcards」中，可以到這邊查詢學習進度或是刪除不需要的單字。在「Settings」則可以調整閃卡出現的時間與次數，每天最多 3 次，時間可點入修改。





當指定的時間到時，鎖定畫面上就會出現閃卡通知，長按通知就可以告訴「Lockcard」這個單字對你來說是簡單、中等或是困難，它即會做為單字出現頻率的調整依據。如果想不起來單字的意思，可直接點入開啟主程式來查看相關的釋義內容。