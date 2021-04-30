打開「Sounds of Earth」一起聆聽地球之聲

開啟「Sounds of Earth」網站，目光就會先被畫面中緩緩自轉的 3D 地球給吸引住，還可能會像小孩第一次看到地球儀一樣，，

忍不住的轉動它，迫不及待的想從這小小的地球縱觀全世界，只可惜不能自由的縮放，無法查看更細節的地方。

在這顆地球上其中幾個國家的位置，放置了「▶」播放鍵，點下後就能聽到來自這個國家的某個地方自然的環境音，例如可以隨時的到加州的海邊聆聽海浪拍打的聲音、到亞馬遜感受一下暴雨來襲，又或是體驗在尚比亞最大的國家公園中度過一個美妙的夜晚。

想到哪裡去旅行，只要動動手指隨著耳朵與想像力一起飛翔，不過因為創建者主要是為了慶祝 2021 世界地球日，除了想讓使用者可以透過環境音來達到放鬆或是進行冥想外，也能同時提升保護與恢復自然生態系統的意識，所以提供的環境音長度就不像其它專門的環境音播放網站可以無限循環播放囉！有興趣的朋友可以一起來聽看看。

網站名稱：Sounds of Earth 網站網址：https://soundsofearth.eco/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到地球，可使用滑鼠抓取就能轉動地球。





將鼠標移動到任一個「▶」播放鍵上方，就可以看到是什麼國家，點擊即可播放環境音。





在左下角的播放控制器上可調整音量的大小，也可以點擊「◀◀」或「▶▶」切換其它國家的環境音。