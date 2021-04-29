PICTCAN 日系免費向量插圖素材集，免標註來源、可商用！
「PICTCAN」是一個來自日本的免費向量插圖素材網站，雖然圖量有點稀少，目前總圖量只有 118 張，，
網站有提供關鍵字搜尋功能，也有蠻清楚的圖片分類，另外還有列出一些文字標籤，可以直接選用更快找到符合需求的插圖。網站上所有的圖片素材都可以免費下載使用，並提供 AI 與 PNG 兩種圖檔格式，可一起打包下載回來使用。
使用時無須標註來源，可自行修改加工都沒問題，無論是要用於網站、部落格、影片、簡報或是傳單、海報、目錄等印刷品，甚至還可以製作成商品，只要商品的設計非以網站上的插圖為主即可，相關更詳細的說明大家可以到網站的「利用規約」及「FAQ」頁面中查看。
網站名稱：PICTCAN 網站網址：https://www.pictcan.com/
網頁畫面：
打開網站後，在右側就可以看到關鍵字搜尋欄，下方則有圖片分類可以使用。
將網頁拉至最下方，還有「Tag List」列出一些常用的文字標籤，可直接點選找出相關的圖片素材。
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在圖片列表中找到適合的圖片，點入後可瀏覽大圖，點擊下方的按鈕就能將圖片的 AI 與 PNG 檔打包下載回來使用囉！