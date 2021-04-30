Lomograph 隨機重現舊照片的復古感，還可自訂義時間戳！（iPhone）

       

內心有個老靈魂的你，對於現代的數位照片是不是總覺得拍起來少了一味，什麼美肌、微整型特效都比不上懷舊復古濾鏡來得吸引你吧！如果是這樣，，

那麼「Lomograph」的濾鏡效果你絕對會喜歡。

它是一款專門把照片變復古的編輯器，雖然只有提供 10 款免費的濾鏡主題，但每一款濾鏡都可以透過點擊隨機變換不同的復古效果，如果還是玩得不過癮，程式也有提供數十款的付費濾鏡可以選購哦！

每一款濾鏡的時間戳樣式都不一樣，你也可以選擇不加入時間戳。不過預設的時間戳為編輯當日的日期，無法自動使用照片本身拍照的時期，如果想要製作回到過去或穿越未來的假象，還可以手動指定其它想要的日期唷！復古濾鏡的效果相當不錯，喜歡這個風格的朋友一定要來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Lomograph
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Super Basic, LLC.
  • 官方網站：https://maplemedia.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Lomograph」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    可拍照或由相簿選取照片，接著可依需求裁切為需要的比例。



    在下方就可以選擇不同的濾鏡主題，點擊照片則可隨機切換不同的效果，可一直點擊直到找到喜歡的效果為止。



    雖然只有 10 種免費的濾鏡主題，但卻有多種不同的變化效果。每一款濾鏡主題右下角的時間戳樣式也都不同哦！



    其它有標示「鑽石」圖標的就是付費濾鏡，可預覽但不可保存使用。



    找到喜歡的濾鏡後，就可以點擊右上角的按鈕將照片保存到相簿中。



    點入「齒輪」可關閉時間戳或是使用隨機日期，也可以點入「Custom date」自訂義其它的日期。下方還可選擇是否要加入雜訊或失真效果。

    最後更新：04-30, 2021 下午 12:20

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